Opinie

Președinta Organizației Județene a Femei a PSD Suceava, Larisa Blanari, a vorbit, în calitate de candidat al acestei formațiuni politice pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, în fața unei săli arhipline, cu aproape 2.000 de oameni, printre care și premierul României, Marcel Ciolacu.

Aceasta i-a transmis prim-ministrului că primarii PSD din județul Suceava sunt modele de performanță în administrație și a reamintit că rolul femeilor în politică este unul tot mai important.

”Primarii conduc localități care au devenit etalon pentru întreaga Bucovină, iar acum Suceava se pregătește să dea și un președinte de Consiliu Județean social-democrat, și un primar de municipiu reședință de județ tot social-democrat. Asta, ca să fim cu adevărat pe drumul cel bun”, a precizat Larisa Blanari de la pupitrul conferinței de lansare a candidaților pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.

Președinta OFSD Suceava a mai anunțat că în doar un an de zile a reușit să înființeze organizații de femei în aproape toate cele 114 comune și orașe din județul Suceava, ceea ce nu a fost deloc simplu.

”Asta înseamnă că femeile-social democrate din județul Suceava sunt pregătite să lupte alături de domni, umăr la umăr, la toate alegerile de anul acesta. Avem doamne primar hotărâte să se implice în viața comunităților lor și în dezvoltarea acestora”, a anunțat Larisa Blanari.

Ea le-a dat exemplu pe primărița de la Voitinel, Maria Pleșca, care din 2004 câștigă alegerile cu peste 80%, primărița de la Baia, Maria Tomescu, care în 2016 a învins trei bărbați, iar în 2020 a obținut un scor de 85%, dar și pe Violeta Țăran, de la Berchișești, aflată la al șaptelea mandat și care la 27 de ani a devenit cel mai tânăr primar din țară.

”Sunt doamnele primar social-democrate din județ pe care le dau exemplu de fiecare dată când susțin implicarea femeilor în politică.

Din februarie 2023, de când am preluat conducerea organizației județene a femeilor social-democrate Suceava, am strâns deja peste 3.000 de doamne din tot județul. Sunt fiice, mame, soții, bunici, femei cărora le pasă de viitorul lor, al familiilor lor și care vor să se implice alături de voi pentru a câștiga alegerile din acest an electoral. Iar cei care încă mai subestimează rolul femeii în politică poate ar fi bine să-și reamintească că sub mănușa de catifea se află mâna de fier a celei pentru care nici un obstacol nu este prea mare.

Se cuvine să vă mulțumesc, domnule președinte Marcel Ciolacu, domnule președinte Ioan Stan, pentru că ați hotărât să propuneți o femeie pentru funcția de europarlamentar. Vă asigur că Suceava ține cu România, Suceava ține cu Europa”, a mai transmis Larisa Blanari.