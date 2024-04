Ediția a III-a

O studentă de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), Ioana-Daniela Ivan, de la Facultatea de Medicină și Științe Biologice, specializarea Biologie, anul III, a obținut locul I la Concursul Național de Fotografie „Vizitează-ți țara într-un weekend”, organizat la Ploiești, de Casa de Cultură a Studenților.

Competiția s-a desfășurat în perioada 1-29 martie 2024, a avut ca temă „Anotimpurile în culori” și, la finalul competiției, s-au acordat următoarele premii: Locul I – Imprimantă foto; Locul II – Căști audio Wi-Fi; Locul III – Rucsac; Premiul pentru cea mai apreciată fotografie – Aparat foto instant.

Studenta USV Ioana-Daniela Ivan a uimit juriul cu tenacitatea și talentul ei deosebit, motive pentru care a urcat pe prima poziție a competiției cu lucrările „Viața dă culoare”, „Testând țărâmuri noi” și „Nemțișor în lumina dimineții”.

Ioana Ivan urmează cursul de fotografie din cadrul Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava, sub îndrumarea drd. Ema Motrescu. „La Casa de Cultură a Studenților Suceava lucrez ca operator de imagine și țin un curs de fotografie gratuit și opțional pentru studenții de la USV. Echipa din prezent este formată din studenți care vin de la specializări diferite, de exemplu Media digitală, Educație fizică și sport, Asistență socială, Biologie, Resurse umane etc.”, a transmis drd. Ema Motrescu, care i-a felicitat pe toți studenții pasionați de fotografie.

„Ca viitor biolog, fotografia reprezintă o modalitate de a captura și de a evidenția frumusețea vieții”

Studenta Ioana-Daniela Ivan a povestit că încă de mică a fost pasionată de natură, entuziasm ce a crescut de-a lungul anilor, simultan cu pasiunea ei pentru fotografie. „Deși mi-am făcut obiceiul de a ieși în câmp deschis sau de a mă plimba prin pădure pentru a observa cu atenție natura din jurul meu, am început să iau aparatul cu mine și am realizat aceste fotografii într-o dimineață de vară, la răsăritul soarelui. Ca viitor biolog, fotografia reprezintă o modalitate de a captura și de a evidenția frumusețea vieții. Privind cu atenție sporită, se poate observa și cel mai mic detaliu prevăzut cu exactitate în fiecare colț al naturii, întrucât tot universul a fost creat și conceput de către însuși Creatorul Universului. Indiferent de formă, culoare, orice individ își are rolul și frumusețea specifică”, a completat studenta câștigătoare.

Suceveanca a fost felicitată de organizatorii competiției de la Ploiești „pentru munca ta minuțioasă și pentru capturarea unor imagini atât de vii și expresive”. Au fost felicitați, de asemenea, toți colegii Ioanei Ivan care au participat la concurs: Cezar Muraru, David Pîțu, Iasmina Chicăroșie, Alexandra Teodora, Sulim Nastea, Emanuel Ichim Bobu. „Fiecare dintre voi a adus ceva special și unic în competiție, iar fotografiile voastre au fost absolut remarcabile. Să continuăm împreună să ne exprimăm creativitatea și pasiunea pentru fotografie”, a transmis echipa de organizare a concursului de fotografie.