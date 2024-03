N-ai economisit... vine Dan!

Prezentul, dar și viitorul economiei mondiale sunt strict legate de progresul fulminant al tehnologiei. Marile personalități ale secolului trecut preconizau și omenirea nu credea că activitatea de cercetare și aplicarea rezultatelor ei în practică vor deveni motoare ale dezvoltării precum industria, agricultura sau serviciile! Mărturisesc că și eu, acum 40 de ani (da, sunt bătrân!), vedeam cercetarea ca o extensie a producției, o încercare de a-i îmbunătăți performanțele și nu un portdrapel al evoluției materiale a omenirii. Iar noile domenii în care cercetarea excelează acum (inteligența artificială, biotehnologia sau robotica) erau în secolul trecut considerate idei din registrul tehnico-științific sau subiecte ale romanelor de anticipație. Progresul, favorizat de pace, libertate de gândire și finanțare consistentă din partea celor cu bani și inteligență (entități statale sau private în special!), a făcut ca omenirea să se schimbe într-un ritm neîntâlnit în istorie. Cu efecte în general pozitive și în favoarea majorității locuitorilor planetei, dar și negative în măsura în care rezultatele excepționale ale descoperirilor ajung (și au ajuns!) în mâinile celor care vor să domine planeta și locuitorii ei prin forță. Din această perspectivă aș vrea să prezint tehnologia și efectele ei asupra noastră.

Efectele sunt în covârșitoarea majoritate pozitive, ne facilitează activitatea cotidiană, ne ușurează comunicarea, ne permit cunoașterea altor meleaguri decât cele natale etc. Tehnologia a devenit accesibilă aproape tuturor pe planetă, posibilitatea de informare a crescut exponențial, divertismentul a pătruns în aproape toate casele, iar viața din mediul rural s-a apropiat foarte mult de cea citadină sub aspectul facilităților care erau rezervate doar orășenilor acum 50 de ani. Progresele în medicină sunt evidente și speranța de viață a crescut mult, o serie de maladii grave au fost eradicate, iar tratamentele, în general, sunt mult mai eficiente. Educaţia beneficiază de instrumente moderne de învățare și practică (calculatoare, acces mijloace informare în masă ultrarapide, conectare cvasiglobală etc.) și permite acumularea de cunoștințe și o calificare înaltă pentru un procent mult mai mare de tineri. Producția industrială a crescut incredibil ca performanță, atât calitativ, cât și cantitativ, ca urmare a automatizării și robotizării, determinând reducerea efortului fizic uman și a bolilor profesionale. Cucerirea spațiului extraterestru este în plină desfășurare, iar efectele se vor vedea în scurt timp, pe lângă facilitățile extraordinare generate deja în comunicare (sateliți). Și am amintit doar foarte puțin din evoluția pozitivă a ultimilor ani datorită tehnologiei.

Este necesar să evidențiem și efectele negative pe care dezvoltarea tehnologică le are, atât pe plan individual - uman, cât și ca urmare a competiției între state sau zone planetare care, natural, are ca rezultat câștigători și perdanți (decalajul între țările dezvoltate și cele "în curs de dezvoltare" se adâncește ca urmare a progresului tehnic). În plus, producția, serviciile și cercetarea eu consider (eu le consider principalele surse ale progresului) că au nevoie de personal înalt și foarte înalt calificat. Cei necalificați sau care au calificări reduse vor avea mari probleme în viitorul nu prea îndepărtat, când culesul căpșunilor sau al sparanghelului se va automatiza! Ce vor face analfabeții funcționali sau total? Aveți răspunsul sau citiți "Cele 21 de lecții ale secolului XXI", de Y. Havari, un autor de care personal m-am îndrăgostit!

În general, excluderea unor mase imense de la beneficiile progresului generează normal revolte. Emigrația din sudul sărac spre nord este prima formă și nu cea mai violentă. Dezvoltarea tehnologică costă imens, iar transferul ei către zonele defavorizate pentru a atenua frustrarea și violența trebuie plătită de state, de entități private, prin investiții în producție și calificare etc. Este un proces necesar și urgent. Pentru că dezvoltarea accelerată ne poate conduce spre o lume mai bună sau mai periculoasă! Ce alegem?

Dan Strutinschi