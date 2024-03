„Nu sunt invizibili!”

De Ziua Autismului, pe 2 aprilie, în parcul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava vor fi organizate mai multe activități sub sloganul: „Nu suntem invizibili” - dizabilitatea este doar o nepotrivire între persoane și mediu. Asociația Help Autism, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Centrul Psihologic „Împreună pentru Suceava”, Grădinița cu ProgramPrelungit „Așchiuță” Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Școala Gimnazială Ipotești organizează pe parcursul întregii zile de 2 aprilie 2024: Info Point (interes) AHA, între orele 9:00 – 16:30, Jocuri interactive (integrare), între orele 10:30 - 16:30, Piesă de teatru (învățare socială), „Punguța cu doi bani”, piesă interpretată de actori ai Teatrului de Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani. Copiii se vor bucura de muzică, coregrafie, decor, costume, o experiență de neuitat pentru cei mici și pentru cei mari.

Candidații la alegerile electorale de anul acesta, așteptați să semneze „Angajamentul pentru autism”

Sub mottoul „Noaptea Albastră a Autismului” (manifest), Primăria Municipiului Suceava se alătură și anul acesta campaniei internaționale „Light It Up Blue”, prin iluminarea în culoarea albastră a clădirii.

În semn de solidaritate față de provocările persoanelor cu autism, atât Corpul E al Universității „Ștefan cel Mare”, Muzeul Național al Bucovinei, cât și Teatrul Municipal „Matei Vișniec” vor fi iluminate în albastru, în noaptea de 2 aprilie 2024.

Cristina Ștefanov, project managerAsociația Help Autism, ne-a spus că marți, 2 aprilie 2024, în intervalul 9:00 - 16:30, specialiștii centrului Help Autism Suceava vor fi prezenți în Parcul USV, unde se va organiza o campanie de informare menită să contribuie la conștientizarea la nivel local a problematicii autismului. Candidații la alegerile electorale de anul acesta sunt așteptați să semneze „Angajamentul pentru autism”. În intervalul 10:30- 16:30, mai spune Cristina Ștefanov, „ne vom orienta spre activități care sunt incluzive și promovează spiritul de echipă. Se vor crea contexte în care copiii cu minți aparte vor interacționa și se vor împrieteni cu alți copii”.

Autismul este o tulburare de dezvoltare ce afectează mai multe paliere: comunicare, interacțiune socială și comportamente. Este considerată cea mai răspândită afecțiune de dezvoltare a copilăriei, un copil din 36 are o tulburare din spectru autist. Și totuși, spun specialiștii, „doar 40% dintre copiii cu autism au acces la o formă de terapie în România; în școlile de masă este o lipsă totală de resurse pentru elevii noștri cu autism. Suntem lăsați să ne descurcăm. De asemenea, un copil cu autism din patru nu merge la școală sau grădiniță. În România, există așteptarea ca persoanele cu autism și cu dizabilități să nu aibă un loc de muncă sau să fie angajate în locuri de muncă care nu solicită calificare și sunt slab plătite”.

Administratorul Help Autism Suceava, Cristina Ștefanov, a mai explicat că autismul este încă o afecțiune prea puțin cunoscută. Provocările persoanelor cu autism rămân adesea fără soluție pentru că ele trăiesc încă în izolare, iar familiile lor, în neputință. „Nu am avut un coleg cu autism la școală, nu avem un coleg cu autism la job”, este mesajul pe care îl auzim cel mai adesea. Statisticile arată că 1-2% din populația globală se află în spectrul autismului.

În Europa, cel puțin 7 milioane de persoane au autism. Doar 1% dintre adulții cu autism din România au un job. 75% locuiesc cu părinții, față de 16% dintre persoanele cu dizabilități.

Tot de la Cristina Ștefanov am aflat că Help Autism Suceava susține peste 20 de copii diagnosticați cu tulburare de spectru autist în programe individualizate de terapie ABA. Centrul sucevean oferă constant un spectru de soluții pentru copiii cu autism și familiile lor.

2 aprilie este cea mai importantă zi din an pentru autism, dar și startul unei serii de activități care marchează aprilie ca „Luna Autismului”. Mai multe informații puteți obține de la Centrul Help Autism Suceava (Strada Humorului, nr. 56, loc. Șcheia): Ștefanov Andreea – Cristina, manager proiect, cristina.stefanov@helpautism.ro 0740 078 078.