Stare de fapt

Calitatea de asigurat medical oferă, conform legii, și accesul gratuit la îngrijiri medicale la domiciliu celor care ajung în situația de a fi nevoiți, din cauza stării de sănătate, să petreacă minimum 50% din timp imobilizați la pat. Astfel de cazuri pot să apară după fracturi, după diferite intervenții chirurgicale dificile, după un accident vascular cerebral care nu a adus pacientul în fază terminală etc. De asemenea, tot legea conferă persoanelor care au asigurare de sănătate dreptul la îngrijiri paliative la domiciliu în cazul așa ziselor „boli limitatoare de viață”, de exemplu come, în ultimele zile de viață după un accident vascular cerebral, boala Parkinson, demența în stadiul în care pacientul uită tot, boli oncologice în stadii avansate etc.

În realitate, din cauza lipsei de fonduri, numărul de pacienți care beneficiază de aceste servicii este foarte mic. În județul Suceava există doar șase furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu autorizați, conform informațiilor de pe site-ul Direcției de Sănătate Publică: Fundația „Anastasie Crimca”, Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, Asociația Centrul Diecezan „Caritas”, SafeCareMed, A-Z Îngrijiri Medicale, Asociația Ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, și un singur furnizor de îngrijiri paliative - Servicii Paliative Ilișești, dar pentru a oferi servicii gratuite trebuie să aibă contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Conform informațiilor noastre, dintre asociațiile și firmele menționate, doar patru au contract cu CAS pentru furnizare de servicii de îngrijire medicală gratuite la domiciliu - Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, SafeCareMed, Fundația „Anastasie Crimca” și Asociația Centrul Diecezan „Caritas”, și una pentru îngrijiri paliative - Servicii Paliative Ilișești.

Managerul firmei SafeCareMed Salcea, Oana Stanciu, a declarat că „nevoia de servicii de îngrijiri la domiciliu este imensă”, însă din păcate puțini pacienți le pot accesa. Ea a spus că unui furnizor i se decontează lunar îngrijirea pentru aproximativ 15 pacienți, ceea ce înseamnă că cei patru furnizori care au contract cu CAS se pot ocupa de circa 60 de pacienți, cărora li se adaugă alți 12-15 pacienți care primesc gratuit îngrijiri paliative la domiciliu.

Oana Stanciu afirmă că dacă finanțarea ar fi mai consistentă s-ar degreva, pe de o parte, unitatea de primiri urgențe prin rezolvarea anumitor proceduri la domiciliu, ca de exemplu schimbarea sondelor urinare la purtătorii cronici, ablația firelor de sutură sau decapsarea plăgilor operate, tratamente perfuzabile specifice bolnavilor cronici post- AVC, dar și reinternările sau diminuarea zilelor de internare în situațiile bolnavilor cronici care pot dezvolta leziuni de presiune (escare), care - cu un management corect - pot fi prevenite sau tratate la domiciliu.

Sumele pe care le decontează statul nu sunt mari, iar deplasările sunt decontate doar pentru urban-rural. „Decontul înseamnă manoperă, material folosit și deplasare. Începe de la 114 lei/ pacient în urban și se adaugă câte 10 lei/ 10 km în rural, cu mențiunea că Fălticeni sau Rădăuți, în raport cu Suceava, se consideră urban și e decontat tot cu 114 lei”, a arătat Oana Stanciu. Adică, dacă furnizorul de servicii este în Suceava și pacientul în Fălticeni sau Rădăuți, transportul nu se decontează, dar dacă pacientul este la Vadu Moldovei, da. Pentru un pacient din Dărmănești, de exemplu, decontul în ianuarie a.c. a fost de 138 de lei.

Condițiile de eligibilitate pentru îngrijiri medicale și paliative la domiciliu

Un asigurat poate beneficia de 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu şi de 90 de zile de îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni, cu excepția pacienților cu vârsta sub 18 ani care pot beneficia de 300 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, în concordanță cu diagnosticul, patologia bolnavului şi cu „statusul de performanţă ECOG”. În funcţie de acest status bolnavul poate fi: 1) incapabil să desfășoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentație şi/sau mobilizare); 2) complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentație, mobilizare).

Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă asiguraților eligibili, tot pe bază de recomandare medicală. Sunt considerați eligibili pacienţii cu afecțiuni oncologice şi cei cu HIV/SIDA, cu speranță limitată de viaţă şi care petrec mai mult de 50% din timpul zilei imobilizați la pat sau în fotoliu.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se face de către medicii de specialitate cu specialități oncologie şi boli infecțioase, aflaţi în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la casele de asigurări de sănătate și de alte persoane decât de beneficiarii îngrijirilor. Rudele de gradul I (părinți, soț/soție, copii) pot depune dosarele fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor şi fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghișeele caselor de asigurări de sănătate; tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/curatela, fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghișeele caselor de asigurări de sănătate; alte persoane decât beneficiarii, rudele de gradul I sau tutorii/curatorii legali pot depune dosarele pe baza unui act notarial/ împuterniciri avocațiale care împuternicește respectiva persoană să efectueze acest demers în numele beneficiarilor. Actul notarial poate fi emis pentru o perioadă lungă de timp, nefiind necesară reînnoirea acestuia la fiecare nouă depunere de dosar.