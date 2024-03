Naționala lui Edi Iordănescu are darul ăsta, că doar n-o fi defect, de a nu ști de unde s-o apuci. Și ca adversar, și ca suporter al tricolorilor. Cine o desconsideră e surprins de ce țepi poate scoate, însă atunci când te aștepți să livreze, rămâi cu ochii în soare. Sau mai precis în nocturnă. Cam la fel sunt și declarațiile selecționerului, ”fără mânere”, nici pe ele nu ai de unde să le apuci, ceea ce poate induce o senzație de subtilitate. L-a criticat sau l-a lăudat pe Ianis Hagi? I-a avertizat sau i-a cauționat pe cei care sunt rezerve la echipele de club? Și una, și cealaltă, s-ar putea spune. Se simte imediat când ai în echipă doi-trei jucători care freacă banca la club – zice el. Duceți-vă înapoi, faceți ceva, discutați cu antrenorul, impuneți-vă! Că dacă nu, ce? Păi... nu se știe. Formularea aia cu doi-trei jucători fără meciuri în picioare nu exclude selecționarea, eventual doar locul de titular. Amicalul cu Irlanda de Nord a avut exact deznodământul neutru care nu lasă loc pentru poziții extreme. Deși am citit un titlu care conținea ”prestație jalnică”. N-aș zice că împărtășesc formula. Naționala nord-irlandeză n-o avea nume ilustre, dar sigur mai mulți titulari prin Premier League decât avem noi. Iar acum, adică mâine, jucăm la Madrid cu Columbia, echipă care tocmai a bătut Spania la ea acasă. Ne pregătim mental de înfrângere, ceea ce e cât se poate de plauzibil, dar dacă și columbienii se pregătesc mental de victorie, toată lumea ar putea avea parte de o surpriză. Este exact situația pe care o descriam la început. Vom vedea dacă se verifică.

Închei cu o impresie proaspătăt din tenis, turneul de la Miami. Cu liber în primul tur, privilegiul locului ocupat în clasamentul WTA, apoi debut afectat de ploaie, Sorana Cîrstea a întâlnit succesiv două adversare care o învinseseră anul ăsta, Sloane Stephens și Daria Kasatkina. Ei bine, nu numai că și-a luat revanșa cu ambele, dar a făcut-o parcă ostentativ, în minimum de seturi, unul singur cu prelungiri. Asta arată că analiza tactică a improvizatei echipe de antrenori a fost corectă, dar e și meritul ei că a reușit s-o pună în practică. Urmează optimile, om vedea ce o fi, cu Sorana suntem obișnuiți să nu ne facem iluzii ca să n-avem deziluzii.