Lansare oficială

Omul de afaceri Gheorghe Apetrii beneficiază de o susține puternică în cadrul PSD pentru candidatura la funcția de primar al municipiului Vatra Dornei. Acest lucru a fost demonstrat sâmbătă, la lansarea oficială a candidaturii lui Gheorghe Apetrii din partea PSD pentru Primăria Vatra Dornei, eveniment la care alături de circa 500 de susținători au fost prezenți miniștri social-democrați, lideri ai organizației județene PSD, primari din bazinul Dornelor și din județ, precum și personalități din domeniul universitar și medical.

Astfel, la lansarea candidaturii care a avut loc la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei, printre cei care au fost prezenți pentru a-l susține pe Gheorghe Apetrii pentru funcția de primar se numără ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan Gruia, secretarul de stat în Ministerul Sănătății Tiberius Brădățan, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, parlamentarii PSD de Suceava Gheorghiță Mîndruță, Eugen Bejinariu, Mirela Adomnicăi, Gheorghe Șoldan, președintele Organizației Județene de Femei din PSD Suceava, Larisa Blanari, subprefecții Florin Sinescu și Cristian Șologon, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, precum și primari din Țara Dornelor, Viluț Mezdrea, Dănuț Candrea, Dorin Rusu, Vasile Cozan, Viorel Maxim și Gavril Pardău.

Printre invitații prezenți s-au numărat și managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, conf. univ. dr. Lucian Eva, director medical al aceleiași unități spitalicești, conf. univ. dr. Marius Dabija, precum și conf. univ. dr. Adrian Constantin Sachelarie de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași și Dan Berinde, coach internațional, fondator și managing partner al „Coaching Partners”.

Întreaga echipă PSD face front comun pentru ca Vatra Dornei să fie condusă de Gheorghe Apetrii

Toți cei care au luat cuvântul la lansarea candidaturii și-au declarat susținerea față de Gheorghe Apetrii pentru preluarea funcției de primar în Vatra Dornei, asigurându-l că va avea întreg sprijinul echipei PSD din județ și de la nivel național. Astfel, primarul din Poiana Stampei, Viluț Mezdrea, a precizat că vrea să facă referire la însemnătatea echipei, el precizând că „aici vedeți oameni de seamă importanți ai României care ne reprezintă cu cinste în Guvernul României, în Parlamentul României, în Instituția Prefectului, precum și la nivel de județ și la nivel local. Ei sunt o echipă a Partidului Social Democrat, alături de care noi, primarii PSD din bazinul Dornelor, am reușit să dezvoltăm, să implementăm proiecte valoroase pentru comunitățile noastre”.

Apoi, omul de afaceri Roman Boca, fondatorul Dorna Medical, l-a prezentat pe Gheorghe Apetrii ca fiind un om extraordinar, „un om care se implică, care face, care promite și se ține de cuvânt. Este omul potrivit pentru a prelua frâiele acestui oraș”.

La rândul său, liderul PSD Suceava, Ioan Stan, le-a transmis celor prezenți că președintele PSD și premierul României, Marcel Ciolacu, va fi alături și îi va da tot sprijinul viitorului primar din Vatra Dornei, Gheorghe Apetrii. El a fost completat de ministrul Bogdan Ivan Gruia, care a spus că Vatra Dornei are nevoie de un primar cum este Gheorghe Apetrii, care va putea să dezvolte acest municipiu așa cum au făcut și ceilalți primari PSD din bazinul Dornelor.

Printre cei care au luat cuvântul s-a numărat și Larisa Blanari, care a spus că această candidatură a lui Gheorghe Apetrii înseamnă că îi pasă foarte mult de Vatra Dornei, „municipiu care trebuie să iasă la iveală din nou și să rămână așa cum a fost odată Perla Bucovinei”. Un mesaj de susținere a avut și deputatul Mirela Adomnicăi, aceasta precizând că fără doar și poate Gheorghe Apetrii este omul și viitorul primar care le dă speranță oamenilor din Vatra Dornei. „Le-ai dat speranța oamenilor că Vatra Dornei poate să se schimbe și să devină ceea ce merită. Și atunci am înțeles că aceasta este misiunea posibilă, schimbarea vieții municipiului Vatra Dornei împreună cu tine și echipa ta”, a spus Adomnicăi.

Gheorghe Apetrii a avut parte și de susținerea parlamentarilor PSD de Suceava, George Șoldan declarându-se convins că acesta este omul care în calitate de primar va schimba în bine Vatra Dornei pentru ca tinerii să nu mai fie nevoiți să plece în altă parte pentru a-și căuta un loc de muncă. La rândul său, senatorul Gheorghiță Mîndruță a afirmat că „un primar are nevoie în primul rând de viziune și disciplină. Toți primarii care au schimbat fața localităților pe care le conduc au fost niște oameni vizionari, niște oameni care s-au înconjurat de profesioniști, iar eu cred cu tărie că Gică Apetrii are ambele ingrediente”.

Gheorghe Apetrii: „Decizia de a candida nu a fost deloc una dificilă pentru că iubesc acest oraș și sufăr și eu de atâția și atâția ani pentru că a ajuns un loc trist”

Candidatul PSD pentru Primăria Vatra Dornei, Gheorghe Apetrii, a ținut să precizeze încă de la început că decizia de a candida nu a fost deloc una dificilă „pentru că iubesc acest oraș și sufăr și eu de atâția și atâția ani pentru că a ajuns un loc trist, din care oamenii caută să plece pentru a-și croi un viitor normal, un oraș în care de 16 ani promisiunile au fost dublate în totalitate de eșecuri ale primăriei”. El a subliniat faptul că, „de astăzi, municipiul Vatra Dornei are un candidat cu adevărat serios la funcția de primar, iar comunitatea locală are o opțiune viabilă”.

Gheorghe Apetrii a adăugat că această lansare de candidatură reprezintă momentul în care „începem să construim Vatra Dornei, cu speranță și încredere”. El a ținut să mulțumească familiei pentru că îi este aproape, precum și colegilor din PSD Vatra Dornei și celorlalți colegi din bazinul Dornelor care i-au fost alături pentru a prezenta „un program solid și cu planuri bine puse la punct”.

Gheorghe Apetrii: Câștigarea Primăriei Vatra Dornei este o misiune posibilă

Gheorghe Apetrii i-a asigurat că are experiența politică și administrativă pentru a prelua funcția de primar al municipiului Vatra Dornei. ”Cu toții mă cunoașteți și îmi știți parcursul în acest oraș. De tânăr, am plecat de jos, am înfruntat greutăți, am muncit, cu ambiție și bucurie și iată-mă astăzi, la aproape 50 de ani, un om realizat, cu o familie extraordinară pe care o iubesc nespus, cu o afacere serioasă de succes, clădită pe baze solide, care a crescut de la minus și a ajuns astăzi la nivelul ridicat pe care îl are. Am reușit toate acestea alături de voi toți, alături de familia mea extinsă, adică alături de toți dornenii.

Toți acești ani am demonstrat abilitățile de a forma și a conduce o echipă puternică. Experiența administrativă și politică a dublat-o pe cea din mediul privat și astăzi pot susține cu tărie că sunt pregătit și sunt cea mai potrivită persoană pentru a fi primarul acestui oraș.

Cred că toată activitatea mea profesională și modul meu de a fi, deschiderea pentru a lucra în echipă, capacitatea de a pune interesele generale peste orgolii și păreri personale, etica și morala creștină pe care le îmbrățișez mă recomandă pentru a aspira la această onoare de a-i reprezenta și sluji pe toți dornenii”, a transmis Gheorghe Apetrii.

Candidatul PSD a adăugat că își dorește să conducă Vatra Dornei pentru a îndrepta „dezastrul în care se află astăzi orașul nostru”, el amintind că nici un proiect început nu este finalizat, după 16 ani, toate lucrările realizate până acum sunt de foarte proastă calitate, iar pe alocuri „chiar cu sfidarea legii și a bunului simț”, iar din 12 proiecte europene POR nefinalizate în județul Suceava și care vor continua și în exercițiul financiar 2021-2027, cinci sunt din Vatra Dornei.

Apetrii a atras atenția că Vatra Dornei „a reușit” să piardă din 2008 peste 30% din populație, la fiecare mandat de patru ani al actualei puteri locale numărul de angajați din oraș a scăzut, dar și că acest municipiu a ajuns să fie ocolit de turiști.

Gheorghe Apetrii a subliniat faptul că are tăria să înceapă reconstrucția orașului, pentru aceasta având un plan bine pus la punct pe termen scurt, mediu și lung. În final, candidatul PSD pentru funcția de primar în Vatra Dornei a spus că este convins de faptul că o victorie în aceste alegeri locale reprezintă o misiune posibilă, acesta fiind și sloganul din viitoarea campanie.