Sonetul LXXI.(No longer mourn for me when I am dead). ”Să nu mă plângi când voi muri odat’ / Decât atât cât clopotul va bate / S-anunțe tuturor că am plecat / La viermi, din lumea plină de păcate: / Nu, de citești ăst vers, mai bine nu-ți / Aduce-aminte că l-am scris, îmi ești / Atât de drag încât prefer să uiți / De mine, dacă e să mă jelești. / O, dacă vezi acest poem cândva, / Eu oale și ulcele fiind doară, / Bietul meu nume nu-l mai repeta, / Cu viața mea iubirea ta să piară, / Ca înțeleapta lume să nu spună / Râzând, c-ai fost cu mine împreună.” (W. Shakespeare)

Păianjen(erotic). O nouă alternativă la Viagra este dezvoltată folosind veninul ”păianjenului care cauzează erecții”. Oamenii de știință din Brazilia au reușit să creeze o versiune sintetică a moleculei vitale și acum caută să o testeze pe bărbați cu disfuncție erectilă. Păianjenul în cauză este ”Phoneutria nigriventer”. Acesta are o mușcătură foarte neplăcută, veninul putând provoca simptome precum durere extremă, tremur, crampe, transpirație abundentă, slăbiciune și modificări ale ritmului cardiac. În unele cazuri, mușcătura se poate dovedi fatală. Bărbații care sunt mușcați de acest păianjen pot experimenta și priapism, o afecțiune în care penisul rămâne erect ore în șir. Deși acest lucru ar putea suna inofensiv, poate fi o experiență foarte neplăcută, care provoacă durere intensă și leziuni potențial permanente ale penisului. Compusul BZ371A va fi utilizat într-un tratament local care este masat în penis, crescând fluxul sanguin în zonă. Acest lucru determină apariția unei erecții, fără niciunul dintre efectele secundare nedorite ale veninului de păianjen. (incredibilia.ro). P.S. Această descoperire îmi readuce în minte glumița cu bărbatul supărat că o albină l-a înțepat pe obraz și nu în locul în care ar fi avut el nevoie...

România.O țară aflată veșnic între mântuire și mântuială.

Vinovăție.File din jurnalul unui bărbat: „Nu știu de ce plouă afară, dar ca om însurat tind să cred că e vina mea!”

Gândire.Să gândești este dificil. De aceea majoritatea oamenilor judecă.

Femei.Știați că femeile nu greșesc aproape niciodată? Ele doar își actualizează informațiile.

Un bănuț.”Un bănuţ de aramă – plată la vamă, / La luminoasele porţi ale mirilor morţi, / Ale-adormiţilor şi preaiubiţilor, / Plutind pe apele negrelor sorţi. / Luntrea alunecă, ziua se-ntunecă, / Ochiul închis plânge în vis, / Pe faţa noastră rece şi-albastră / Soarele roşu cade-n abis. / Ţărmul desprins e, toate sunt stinse, / Se văd morminte rând lângă rând, / Numai iubirea şi amintirea / Tulbură ceaţa râului blând. / Curând vom trece prin vadul rece, / Nu vom şti luntrea când va opri / Şi vom ajunge-n criptele lungi / Unde-mpreună pururi vom fi.” (Mircea Florin Șandru)

Cafea.- Bună dimineața, vecină, bei cu mine o cafea? - Du-te, omule, că de la cafeaua ta am născut doi copii!

Epigramă.”Doamne, născoceşte-mi rostul / Am umblat destul ca prostul / După coapse de femeie / Ce se-ncleie şi descleie / Fără nici un fel de cheie. / Şi mi-am străduit dorinţa / Prăbuşit lin sub catrinţa / Lelei ce-şi rânjea fiinţa. / Şi ne-am dus, Doamne, ne-am dus, / Călători precum Isus, / Tot pe apele din sus: / Eu poet cu raniţa / Tristeţii în spate, / Ea cu sâni cât banița / Sub buzele late!” (Emil Brumaru)

Despre iubire.”1. Iubirile sunt ca imperiile: dacă piere ideea pe care au fost întemeiate, pier şi ele o dată cu ea. 2. În faţa sentimentelor rămânem dezarmați, pentru că ele există şi atât! Nu le putem în nici un fel cenzura. Putem regreta gesturi, fraze, dar nu şi sentimente. Asupra lor nu avem nici o putere. 3. Nu necesitatea, ci întâmplătorul e plin de farmec. Pentru ca o iubire să rămână de neuitat, trebuie să fie o pură întâmplare. 4. Bărbații care aleargă după multe femei pot fi împărțiți, cu uşurință, în două categorii. Unii caută la toate femeile propriul lor vis - ideea lor, subiectivă, despre femeie. Ceilalţi sunt mânaţi de dorinţa de a pune stăpânire pe infinita diversitate a lumii feminine obiective. 5. Viața erotică a bărbatului începe cu o excitație lipsită de voluptate şi sfârșeşte cu o voluptate lipsită de excitație. 6. Orice relație de dragoste se întemeiază pe niște convenții nescrise, pe care partenerii le stabilesc inconștient din primele săptămâni. 7. Orice am spune despre iubire, nu am spune decât că iubirea e ceva esențial, care ne transformă viața în destin.

Ce-ai să faci?”Morții îi uităm mult prea ușor. / Ce-ai să faci iubito, dacă mor? / Ai să mă cam uiți și ai să mă plângi / din pleoapa ochilor prelungi. / Ai să mă cam plângi cu roua grea / peste simpla groapă ce-oi avea. / Și-ai să mi te plângi că-n general / m-am ținut de crâșme și scandal. / Ca Esenin, mai demult, cel blond, / ultimul poet și vagabond. / Morții îi uităm mult prea ușor… / Ce-ai să faci, iubito, dacă mor?” (Mircea Micu)

Urare(de aniversare). ”Îți doresc să mori, iar copârșeul să ți-l fac eu (din stejar, că-i un arbore longeviv!) pe care-l voi planta mâne.” (Pamfil Horodnic, prieten hâtru și caricaturist sucevean)

Iubire.”Iubirea este singurul lucru care se înmulțește atunci când îl împarți.” (Clemens Brentano)

Sfinte.“Toate femeile pe care le-am iubit sunt sfintele calendarului meu.” (A. Păunescu)

Ibovnic.”Naiba-l ştie de bărbat, / Că-i aştern un sac pe pat, / Şi-un pietroi îi pun sub cap, / Şi de dânsul tot nu-ncap! / Da ibovnicuʼ, săracu, / Numa perna şi sărdacu, / Şi sub cap... mânuţa mea, / Şi tot cică-s: „turturea!” (Leca Morariu, zicere populară, din vol. ”Hoinar”)

Mile high club (MHC). 1. termen ce defineşte colectiv pe cei ce au făcut sex în avion (de obicei înghesuiţi în toalete sau camuflaţi sub pături şi în penumbra zborurilor de lung curierat, transatlantice. etc. Exemple: "în 14 ani de când sunt stewardesă am fost martoră la numeroase încercări de a intra în mile high club, de la forme escamotate de sex oral până la sex în văzul tuturor. Deşi aşa ceva adună o turmă de personal, care ameninţă să cheme paza la aterizare, majoritatea colegilor mei, ca şi mine, tolerează şi zâmbesc ascuns când văd îndrăzneala pasagerilor". P.S. Și eu, naivul, care crezusem că MHC înseamnă... microhidrocentrală!

Kamasutra.Două prietene și vecine: – Vai, dragă, dar ai avut azi noapte multe orgasme, te-am auzit prin perete... și invidiat! Ce metodă ai folosit? – Vai, tu, a venit Mirciulică al meu cu o noua metodă, este fantastică! – Spune-mi repede și mie, cum e? – M-a pus pe masa din bucătărie și el în picioare, eu fiind cu cracii după umerii lui. Este perfect, nemaipomenit! – Am să încerc și eu. A doua zi. – A fost dezastru! – Cum adică... nu a fost bine?! Am auzit urletele lui Gicu al tău. – Ba da, dragă, a fost foarte bine la început… până când Gicu al meu și-a prins co...le în sertarul de la masă.