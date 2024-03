Balul românilor din Anglia, o sărbătoare a voioșiei și a bunului-gust, a adunat și în acest an peste 600 de participanți

Ediția a V-a

Balul românilor din Anglia, ediția a V-a, desfășurat pe 2 martie 2024, la Londra, a adunat și în acest an peste 600 de participanți. Evenimentul a fost organizat tot de familia Mirela și Ștefan Maxim, din Volovăț, bucovineni inimoși stabiliți în Londra. Ei reușesc să-i unească an de an pe românii care trăiesc pe pământ londonez și nu numai, într-o sărbătoare a voioșiei și bunului-gust.

Mirela și Ștefan Maxim îi îndeamnă pe românii de pretutindeni să poarte din nou costumul popular, măcar o dată pe an, și să se bucure de tradițiile românești într-un cadru organizat.

Pe aceeași scenă au evoluat mai mulți artiști: Taraful Florin Mucea, Alexandru Brădățan, Oana Tomoioagă, Mirela Vaida, Vasile Voloșeniuc(român stabilit în Anglia, originar din Cârlibaba), DJ Nicholas. Majoritatea celor prezenți la bal au fost bucovineni, dar au fost și români din Bacău, din zona Maramureș, din zona Ardealului, din zona Constanța etc.

Interesul pentru acest bal a fost foarte mare, mărturie fiind faptul că la Londra locurile pentru Balul românilor s-au epuizat cu o săptămână înainte de data stabilită pentru eveniment. Au fost și români din Italia, chiar și din țară, care au ales să participe la Balul românilor de la Londra, tocmai pentru că toată lumea știe deja că este un eveniment bine organizat, cu muzică bună, cu bucate tradiționale și multă veselie.

Florin Mucea, fiul regretatului rapsod Vasile Mucea, coordonatorul tarafului sucevean, ne-a spus că petrecerea românilor a fost la înălțime.

„Românii prezenți la bal au cântat alături de noi <Cântă cucu-n Bucovina>, alături de Alexandru Brădăţan au interpretat <Sunt din Bucovina>, iar împreună cu Oana Tomoiagă au cântat <Câte doruri mă-nconjoară>. Publicul știa și piesa

Mirelei Vaida, <Din Moldova lui Ștefan>, pe care au cântat-o la unison. Românii s-au prins în hore și au jucat de la prima horă mare pe care am cântat-o la început cu taraful și până la ultimele <Huțulca> și <Ruseasca>. Oamenii au petrecut românește, au cântat și dansat românește, au gustat din bucate românești (din meniu nu au lipsit sărmăluțele și ciorba rădăuțeană, dar și delicioase deserturi), s-au bucurat de momente deosebite, alături de artiștii”, ne-a spus Florin Mucea.

Este al patrulea eveniment la care participăTaraful Florin Mucea prin Europa, de la începutul anului (Italia, Portugalia, România, UK). Urmează ca pe 9 martie 2024, artiștii să fie prezenți la un alt eveniment important al diasporei românești, la Bruxelles, unde vor cânta alături de Angelica Flutur, Georgiana Lobonț și Valentin Uzun de la Chișinău.

Artiștii bucovineni sunt primiți cu bucurie peste tot pe unde cântă, pentru că păstrează repertoriul vechi, tradițional, pe care îl transmit cu talent, cu virtuozitate publicului larg. La Londra, la început de martie, a fost o sărbătoare a voioșiei și bunului-gust, pe care artiștii, dar mai ales cei peste 600 de români din diaspora prezenți la eveniment nu o vor uita.