Peste 100 de tineri prezenți

Aproximativ 100 de persoane au participat recent la o dezbatere publică intitulată „Vocea Tinerilor - împreună pentru o comunitate mai bună”, eveniment organizat la Auditorium „Joseph Smith”de Asociația Hope 4 Humanity, prin programele BucoviMEA și Generation EU, în parteneriat cu Asociația Studenților din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

Am aflat de la organizatori că proiectul BucoviMEAeste dezvoltat de Hope 4 Humanity, cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, având ca scop analiza identității culturale bucovinene și dezvoltarea spiritului civic în rândul tinerilor din județul Suceava.Programul Generation EUeste inițiat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Institutul European din România, Asociația GEYC- Group of the European Youth for Change, Asociația Young Initiative și Centrele Europe Direct Cluj, Iași, Craiova și Timișoara.

Scopul dezbateriidesfășurate la finalul lunii februarie a fost de a facilita un dialog constructiv și de a identifica soluții concrete pentru implicarea activă a tinerilor în viața politică și civică.

Implicare. Viziune

Reprezentanți ai unor instituții publice, precum Consilii Locale, Consiliul Județean și Parlamentul European, au acceptat invitația de a avea un dialog deschis cu tinerii.Temele abordateau inclusrolul tinerilor în construirea unui viitor mai bun, educația formală și non-formală - oportunități pentru tineri, problemele cu care se confruntă tinerii din Suceava,soluții concrete pentru un viitor mai bun.

Reprezentanții Asociației Hope 4 Humanit au spus, la finalul dezbaterii, că tinerii suceveni au demonstrat dorință de implicare și o viziune clară pentru un viitor mai bun.„Concluzia dezbaterii a fost că implicarea activă a tinerilor este esențială, iar dialogul deschis și colaborarea cu instituțiile și organizațiile neguvernamentale sunt cheile succesului”, au transmis inițiatorii dezbaterii publice. Asociația Hope 4 Humanity își propune să continue organizarea de acțiuni civice în viitor, „pentru a oferi tinerilor o platformă pentru a-și exprima opiniile și a se implica activ în construirea unei societăți mai bune”.