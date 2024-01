Apel umanitar

Prezent constant în spațiul public datorită inițiativelor sale sau rezultatelor pe care le-a obținut în competiții, singur sau alături de elevii săi, datorită implicării lui în campanii umanitare sau acțiuni educative, Romeo Bolohan, profesor la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, are nevoie de ajutorul nostru.

Diagnosticat cu insuficiență renală, gradul V, cu funcția renalăcomplet pierdută, dascălul încearcă să strângă 25.000 de euro, pentru o intervenție chirurgicală în Turcia, care îi poate salva viața.

Transplantul renal este șansa profesorului la o viață normală, la o viață care să-i permită să desfășoare firesc de la cele mai simple activități până la proiectele în care implică zeci de elevi, planurile curajoase de viitor.

De trei ani, Bolohan face câte două ședințe de dializă pe săptămână, procedură medicală care suplinește funcția renală.

„Sper ca anul 2024 să fie anul transplantului pentru mine, e o dorință imensă. În 2021, mi-am făcut primul dosar și m-am înscris pe listele de așteptare pentru transplant, la Iași, Cluj și București. Pentru că această așteptare este greu de dus și poate fi de foarte lungă durată, cum se întâmplă de cele mai multe ori, m-am informat și am căutat soluții pentru o intervenție mai rapidă, care să-mi rezolve problema de sănătate.

Printr-o recomandare, am aflat de această clinică privată din Turcia, care se ocupă de la găsirea donatorului până la intervenția propriu-zisă. Întreaga procedură se ridică undeva la 25.000 de euro”, a povestit prof. Romeo Bolohan.

„Eram ca o legumă”

Profesorul Bolohan ne-a povestit că dintotdeauna a avut o stare de sănătate bună, de care s-a îngrijit constant, însă anii petrecuți în orfelinate, în centrele pentru copii, unde condițiile, igiena și hrana erau precare, și-au spus cuvântul.

„Acum 10 ani au fost primele semne că ceva nu este în regulă, aveam câteva analize care nu erau în parametri. Am fost internat la Suceava și Iași, unde am primit diagnosticul nefropatie inclasabilă. Am urmat tratament, am fost foarte grijuliu, însă creatinina creștea permanent.

În 2020, ajunsesem foarte slăbit, palid, apatic, foarte obosit, eram ca o legumă, iar în vara acelui an, medicii de la Iași mi-au spus că trebuie să încep ședințele de dializă. Am amânat până în primăvara lui 2021 și de atunci fac două ședințe pe săptămână, aici la Suceava. Ar trebui să merg de trei ori, însă aceste ședințe sunt de durată, iar eu vreau să pot continua și activitatea de la clasă, proiectele mele cu elevii, concursurile”, spune Romeo Bolohan.

În ultimii ani, a citit zeci de povești, cazuri și s-a informat cu privire la afecțiunea sa, intervenția pentru transplantul de rinichi reprezentând singura șansă pentru ca profesorul să-și poate continua activitatea.

„A făcut atâtea pentru noi și pentru copiii din localitatea noastră”

Bolohan are 47 de ani și este în învățământ de 23 de ani. Este profesor de educație tehnologică și TIC la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, are gradul didactic I și gradație de merit.

Este cunoscut în comunitate datorită implicării lui în proiecte, în activități extrașcolare cu elevii, dar și datorită premiilor pe care le-a obținut pentru activitatea lui.

De altfel, apelul umanitar pentru profesorul de la Dumbrăveni a fost inițiat de câțiva foști elevi ai acestuia și de către foști colegi de la casa de copii, suceveni care momentan locuiesc în afara țării.

Melania, o tânără stabilită peste granițe, fostă colegă la casa de copii din Fălticeni cu profesorul Bolohan, transmite: „A fost promotorul drepturilor copiilor orfani din centrele de plasament. (…) A făcut atâtea pentru noi și pentru copiii din localitatea noastră. Și-a donat zilele de naștere și banii din dializă copiilor în nevoie, a îndrumat mii de copii să continue școala, a organizat sute de excursii și tabere școlare din banii proprii, a susținut fiecare copil și întreaga comunitate din Dumbrăveni în acțiuni sociale și educative, fiind acum un profesor atât de iubit de toată lumea. Ani la rând a participat la numeroase concursuri și olimpiade școlare. Cu fiecare concurs, a dus acasă numeroase premii. Este profesorul care dorește să câștige cel puțin premiul I. A câștigat: Premiul Mentor pentru Excelență în Educație (2014), Liga Profesorilor Excepționali (2014), Creator de Educație (2019), Profesorul anului din mediul Rural (2022)”.

Melania își încheie mesajul către cei care își doresc să întindă de mână de ajutor profesorului de la Dumbrăveni, astfel: „Acum, domnul profesor și diriginte al unora dintre noi, dar mai ales prietenul tuturor, are nevoie de ajutorul nostru, fiind foarte bolnav. (…) Suma este prea mare pentru un singur om, dar cu o mică contribuție din partea fiecăruia, putem salva o viață! Fac apel la bunătatea fiecăruia! Haideți să ne dăm mâna, să salvăm un OM! Timpul presează, banii sunt necesari cât mai curând!”

Contul în care pot fi depuse donații este RO82 UGBI 0000 3320 2651 6EUR, Romeo Bolohan.