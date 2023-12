Apel

Un copil care nu a împlinit încă 6 ani, Sebastian Pricope Oroian, are nevoie de sprijin financiar ca să continue tratamentul pentru leucemia de care suferă. Sebastian este nepotul colegei noastre de la televiziunea Intermedia, Oana Șlemco, o jurnalistă care a inițiat și dus la bun sfârșit nenumărate campanii umanitare, mai ales pentru susținerea copiilor. De data aceasta, un copil din propria ei familie are nevoie de sprijin. Sebastian suferă deleucemie acută limfoblastică, o formă vindecabilă de boală dacă este tratată într-o clinică de specialitate.

„Vă cer ajutorul pentru nepoțelul meu care suferă de leucemie. Sunt aproape doi ani de când Sebastian a fost diagnosticat cu leucemie și urmează un tratament la o clinică din Turcia. Pentru că, în vara acestui an, peste suferința existentă s-au suprapus o meningită și apoi o infecție cauzată de o bacterie rezistentă la antibiotice, lucrurile s-au complicat destul de mult. Sebi are nevoie de analize suplimentare, care sunt foarte costisitoare, peste puterea financiară a părinților. Din acest motiv vă cer ajutorul. Dacă puteți, vă rog să-i sprijiniți pe părinții lui Sebi să depășească acest obstacol”, este apelul Oanei Șlemco adresat tuturor celor care vor să susțină familia în dificila luptă cu boala.

Conturile în care se pot face donații sunt:

în lei, RO90 BRDE 340S V849 5672 3400, nume titular Pricope-Oroian Cristina-Gabriela;

în euro, RO86 BRDE 340S V849 5680 3400, nume titular Pricope-Oroian Cristina-Gabriela;

Revolut: +40 749 150 719: revolut.me/cristiz9q5.