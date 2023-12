Duminică, 17 Decembrie 2023 (11:47:15)

Medicul urgentist SMURD Oana Florina Mihalovici, care l-a preluat de la Pojorâta pe tânărul salvat de pompieri după 8 ore de muncă asiduă, de sub malul de pământ care s-a prăbușit peste el în timp ce curăța o fântână, s-a declarat impresionată de caz. Tânăra doctoriță a spus că pacientul i-a mărturisit că auzea tot ce se întâmplă afară și se ruga la Dumnezeu să fie salvat. Supraviețuirea bărbatului în aceste condiții extrem de dificile a fost favorizată de poziția ghemuit în care a stat sub pământ, respirând cu capul pe genunchi. „Am preluat de la locul solicitării [Pojorâta] un pacient conștient și cooperant, stabil hemodinamic și respirator, pe care l-am predat la UPU Suceava pentru investigații. A fost dificil, este o politraumă. A stat atâta timp sub un mal de pământ... A spus că a stat ghemuit, (...), auzea tot ce se întâmplă afară și s-a rugat la Dumnezeu să-l scoată cât mai repede”, a declarat doctorița Mihalovici. Întrebată ce crede despre modul în care a supraviețuit tânărul 8 ore sub pământ, ea a răspuns cu emoție: „Cred că Dumnezeu l-a îmbrățișat astăzi”.

După investigațiile efectuate la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, purtătorul de cuvânt al unității medicale, dr. Dan Teodorovici, a declarat că pacientul prezintă un traumatism cranio- cerebral de nivel mediu, contuzie toraco- abdominală și un traumatism la nivelul coloanei lombare, fiind internat în secția de Neurochirurgie.