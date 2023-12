Implicare

DNA vrea ca sucevenii să sesizeze faptele de corupție despre care au informații și astfel să contribuie la normalizarea activităților din diferite instituții ale statului. Potrivit statisticilor, numărul locuitorilor din județul Botoșani, acolo unde DNA Suceava are competență teritorială, care trimit sesizări asumate este mult mai mare decât în județul Suceava. În acest fel, și faptele de corupție pot fi rezolvate mai operativ și cu o precizie mai mare. Ultima dovadă în acest sens este dosarul fraudării examenelor pentru angajarea în Spitalul Județean Botoșani, dosar care s-a lăsat cu zece arestări în seara zilei de joi, 14 decembrie. Măsurile au fost luate de un magistrat de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava și vizează atât persoane din conducerea unității medicale, cât și medici care lucrau la spitalul din Botoșani.

Mandate de arestare pentru o perioadă de 30 de zile au fost emise pentru fostul manager al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, Doina Caba, cât și față de Coca Crâșmaru, directorul de îngrijiri al unității medicale. Alături de cele două au mai primit mandate de arestare alte opt persoane, inclusiv un om de afaceri din Botoșani. Toți sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de luare de mită, trafic de influență și folosire de informații care nu sunt publice. Propunerea de arestare preventivă formulată de procurori a fost respinsă doar față de o persoană, economistul spitalului, pentru care judecătorul nu a luat nici o altă măsură preventivă. În propunerea de arestare preventivă, procurorii spun că postul era obținut de candidatul care lua nota maximă la proba scrisă, avea pilă puternică și era dispus să ofere cea mai mare sumă de bani. Procurorii mai notează că fenomenul fraudării concursurilor datează din 2015, astfel încât în sistem au ajuns să activeze oameni nemotivați și indolenți. În acest context, noii angajați ai spitalului urmăreau, în principal, să-și recupereze, pe parcursul carierei, sumele de bani pe care le-au plătit ca preț al postului obținut.

Potrivit procurorilor DNA Suceava, schema de fraudare a examenelor de angajare de la Spitalul Botoșani s-a derulat în perioada 2018-2023, iar sumele oferite drept mită au crescut de la an la an. Pentru un post de asistent se ofereau la început 8.000 de euro, pentru ca acum să ajungă la 15.000 de euro. În cazul unui post de îngrijitor, muncitor sau brancardier suma solicitată era între 2.000 și 5.000 de euro. Pentru a documenta acest caz de corupție, procurorii au derulat ieri 92 de percheziții, printre care la Spitalul Județean Botoșani, la Consiliul Județean Botoșani, la Primăria Săveni, dar și la sediul PSD Botoșani. Percheziții au fost inclusiv la domiciliul Doinei Federovici, președinta Consiliului Județean Botoșani și a PSD Botoșani, însă aceasta a declarat că nu are nici un fel de implicare în acest caz.