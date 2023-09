Demers

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat sprijinul sucevenilor din Diaspora pentru atragerea de noi companii aeriene care să opereze de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”. Inițiativa lui Gheorghe Flutur vine după ce compania Wizz Air a anunțat în mod oficial că începând cu data de 28 octombrie va închide baza aeriană de la Suceava și va renunța la cinci desinații externe de pe aeroportul sucevean. În susținerea demersului său, șeful administrației județene a transmis o scrisoare deschisă către Diaspora în care precizează că anunțul celor de la Wizz Air „ne întristează profund”, el adăugând că instituția pe care o conduce va continua eforturile pentru a identifica noi companii aeriene care să opereze de la Suceava. „Am luat deja legătura cu alte companii și am programat întâlniri pentru a găsi soluții de păstrare a destinațiilor existente și de a deschide noi rute de la Suceava. Obligația administrației județene este de a dezvolta infrastructura și acționăm în acest sens. În următoarea ședință a Consiliului Județean Suceava vom aproba un proiect pentru construirea celui de-al treilea terminal. De asemenea, am început procedura de extindere a platformei pentru gararea avioanelor, cu cinci locuri de parcare pentru aeronave de mare capacitate”, a precizat Flutur. El a adăugat că o altă investiție de dezvoltare a Aeroportului Suceava, din fonduri europene, în valoare de 13 milioane de euro, se referă la mărirea gradului de securitate, prin realizarea unui gard inteligent, a unui drum perimetral asfaltat și a unei clădiri de securitate, dotată cu echipament de ultimă generație. De asemenea, președintele CJ Suceava a spus că are garanția că ROMATSA, unitate aflată în subordinea Ministerului Transportului, va dota aeroportul, până la finalul anului, cu echipamente care să permită aterizarea aeronavelor pe timp de ceață, cu vizibilitate de până la 100 de metri, respectiv de la categoria a II-a, cât este în prezent, la fel ca pe aeroporturile Iași și Bacău, la categoria a III-a.

„Totuși, suntem conștienți că eforturile administrației județene nu sunt suficiente, că această industrie a transportului aerian funcționează după mecanisme dictate, în primul rând, de regulile pieței, respectiv a cererii și a ofertei. Din acest motiv, mă adresez și dumneavoastră, sucevenilor din Diaspora, să veniți alături de noi în acest demers, să vă organizați și să vă adresați principalelor companii din domeniu cu scrisori, fundamentate cu cifre exacte privind numărul persoanelor interesate de anumite destinații, pentru ca aceste companii să aibă dovada existenței unor solicitări certe”, le-a transmis Gheorghe Flutur sucevenilor din Diaspora. El a amintit că de acțiunea de succes din anul 2016 a sucevenilor din Londra, care au contribuit la decizia de a deschide o cursă din Suceava către această destinație. „Știm cu toții care a fost evoluția zborurilor și a numărului de pasageri din 2016 și până în 2023, respectiv de la 3 curse externe și 40.000 de pasageri, la 18 destinații externe și 800.000 de pasageri. Urmare a informațiilor apărute în presă în ultimele zile, legate de decizia companiei Wizz Air, am primit mesaje de la mulți suceveni din Diaspora, care doresc să se organizeze și să acționeze în această direcție, motiv pentru care vă trimit această scrisoare deschisă, cu acest îndemn de implicare, de a face echipă în acest demers comun. Îmi exprim încrederea că, împreună cu dumneavoastră și cu toți ceilalți colaboratori interni și externi ai județului Suceava, vom convinge operatorii aerieni să deschidă sau să redeschidă linii de zbor din Suceava spre destinații europene importante și de interes pentru noi toți”, a încheiat Gheorghe Flutur.