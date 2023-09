Tradiție de familie

Elevul Ștefan Gabriel Niculescu deschide lista admișilor din acest an de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung, tânărul având cea mai mare medie de admitere - 9,92 - dintre cei 168 de boboci.

Competiția nu a fost una deloc ușoară, însă tânărul și-a dorit să calce pe urmele tatălui său, absolvent al instituției, și ale surorii sale, încă elevă.

„Ambițios, determinat și hotărât, Ștefan a vrut să își depășească limitele și a demonstrat, prin reușita sa, că visurile devin realitate atunci când muncești pentru ele”, au menționat reprezentanții colegiului.

Cât despre reușita admiterii, elevul cadet a povestit: „Admiterea cu cea mai mare medie în colegiul militar a fost o luptă grea pe care am reușit să o câștig prin perseverență și dedicare. Îndeplinirea acestei dorințe, deși a implicat mult sacrificiu, mă face mândru și sunt recunoscător pentru tot. Competitiv fiind, am vrut să fiu cel mai bun în ceea ce fac, am muncit din greu, dar cu plăcere, pentru a ajunge la acest rezultat”.

”Încă de mic mi-am dorit să port uniforma militară”

Ștefan este din localitatea Moinești, județul Bacău, și de mic copil a admirat uniforma militară, iar faptul că tatăl său, Niculae Niculescu, a absolvit colegiul militar câmpulungean în 1979, și sora lui, Maria Diana Niculescu, este elevă a colegiului în clasa a XI-a, l-au ajutat să ia decizia de a se înscrie la instituția câmpulungeană.

„Încă de mic mi-am dorit să port uniforma militară, întrucât mi s-a părut că impune respect, disciplină și încredere. De-a lungul procesului de admitere și în urma muncii depuse, mi-am dat seama că și cel care o poartă are un rol important, el având nevoie de calități precum ambiție, inteligență și solidaritate. Faptul că și sora mea, Maria Niculescu, a intrat la acest colegiu m-a ambiționat să dau ce-i mai bun din mine, să reușesc să ajung din urmă și să excelez”, a mai punctat tânărul.

168 de boboci au început cursurile la Colegiul Militar, dintre care 107 băieți și 61 de fete.

În total, unitatea școlarizează 575 de elevi.