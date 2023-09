Sport

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că se va înscrie la Crosul Sucevei, care se va desfășura duminică, 24 septembrie, începând cu ora 11.00, în centrul orașului. Cea de-a VIII-a ediție a acestui eveniment sportiv, care s-a bucurat an de an de participarea câtorva sute de competitori de toate vârstele, este organizată de clubul ACS Academia de Sport Suceava, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Suceava. La ediția din acest an vor fi zece categorii de vârstă, care vor alerga pe distanțe de 600, 800, 1000, 2000 sau 2500 de metri.

„Este un proiect important pentru noi toți, ne mai rupem din fața calculatorului, televizorului sau telefonului. Voi participa la cursa de 600 de metri, dar nu știu dacă o voi termina”, a declarat Lungu.

Înscrierile se fac în baza unui act de identitate sau certificat de naștere. Copiii sub 14 ani, care se prezintă cu certificatul de naștere, trebuie să fie însoțiți de un adult din familie, care să semneze o declarație prin care să-și dea acordul în vederea participării acestora la concurs.Premiile care se vor oferi constau în tricouri, rucsacuri, medalii, cupe, diplome, agende personalizate etc.