Comuna suceveană Dumbrăveni a devenit, pentru două zile, un epicentru cultural, care atrage personalități de talie națională și internațională din domeniul artelor. Evenimentul „Ciprian Porumbescu. 170. O viață, o epocă, un ideal”, organizat de Primăria Dumbrăveni și Centrul Cultural „Eugen Simion” în cadrul „Anului Ciprian Porumbescu”, a debutat joi seara cu o sărbătoare a artelor, de la lansări de carte, recitare de poezii, cadouri muzicale și vizionare de film, până la discuții interesante cu personalități din România.

Invitații speciali ai evenimentului au fost actorul Vlad Rădescu, cel care l-a interpretat magistral pe Ciprian Porumbescu în filmul biografic regizat de Gheorghe Vitanidis și care a avut premiera acum 50 de ani, pe fostul ministru al Economiei, dar și om de cultură, Varujan Vosganian, precum și doi muzicieni apreciați la nivel internațional - Ștefan Doniga și Diana Jipa.

Dumbrăveni, o comună în care cultura e la loc de cinste

Evenimentul, desfășurat în sala mare a Centrului Cultural din Dumbrăveni, inaugurat în urmă cu doi ani, a fost apreciat de către fostul ministru al României drept unul fascinant, prin prisma invitaților de seamă și a acțiunilor culturale inițiate de o comunitate rurală.

„Rar mi s-a întâmplat să ajung într-o localitate în care cultura să fie atât de prețuită cum este aici, în Dumbrăveni. Uneori nu întâlnești la București, Cluj sau Iași atâtea personalități culturale câte am putut să întâlnesc aici - un centru cultural cum puține sunt în Moldova sau chiar în întreaga țară. Felul în care a reușit să atragă aici oameni de cultură, să facă evenimente culturale, să îi apropie pe tinerii de aici de carte, este cu totul remarcabil”, a spus Varujan Vosganian.

El a avut cuvinte de laudă pentru actorul Vlad Rădescu, căruia i-a mulțumit „pentru că, într-un fel sau altul, l-a adus pe Ciprian Porumbescu alături de noi”, fiind „eroul unui film de acum legendar”. Despre primarul Ioan Pavăl, pe care a spus că îl cunoaște și îl apreciază de multă vreme, acesta a spus că a devenit primar și datorită lui, nu doar a celor care l-au votat, deoarece el l-a îndemnat să facă acest pas: „Dacă vrei să știi dacă viața ta merită trăită, dacă ceea ce ai făcut pe lume a meritat, du-te în locul în care ai copilărit. Du-te în mijlocul oamenilor care te-au crescut și te-au educat. Dacă poți face ceva în locul în care te-ai născut și ai crescut, du-te!”

Primarul localității, Ioan Pavăl, a precizat că anul acesta se sărbătoresc Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu - „noi ne-am apucat să-l sărbătorim pe Porumbescu, sucevean de-al nostru, doar că un pic mai devreme” și i-a înmânat lui Varujan Vosganian o diplomă de excelență.

De asemenea, i-a mulțumit că a găsit timp să vină până la Dumbrăveni și să aducă și cărți frumoase, pentru biblioteca școlii și pentru doritori, în programul manifestărilor fiind și o lansare de carte.

„Dor de România” și „Balada” lui Ciprian Porumbescu

O sărbătoare a artelor nu putea fi completă fără muzică, motiv pentru care pe scenă au fost invitați Ștefan Doniga - pianist și Diana Jipa – violonist.

„Să lăsăm muzica să vorbească!”, au spus aceștia și au interpretat minunat „Balada” lui Ciprian Porumbescu.

„Ce ați auzit este semnalul muzicii și al culturii române – este cea mai cunoscută piesă muzicală din tot ceea ce înseamnă muzica românească compusă vreodată. Această piesă a depășit un miliard de ascultări, înainte ca cineva să fi pus bazele internetului. Grație unui mare actor care ne este astăzi alături și a unui film minunat, în care l-a personificat pe acest geniu al muzicii românești, cultura română s-a făcut cunoscută în lume.

Filmul acesta a fost un ambasador al culturii române în lume, iar acel miliard de <vizualizări> s-a întâmplat pentru că, printr-un parteneriat cultural, a fost distribuit în Republica Populară Chineză într-o perioadă în care nu exista decât <Revoluție culturală>. Nu aveau voie să consume produse culturale decât din ograda proprie. Dar filmul acesta a fost difuzat în China, iar printre numeroasele părți valoroase, are și câteva scene de sărut, ceea ce pentru oamenii de acolo, acum 50 de ani, era aproape de neconceput.

De aceea oamenii au dat năvală în cinematografe să vadă acea scenă și acest film. Avantajul scenei cu sărutul a fost că pe fundal răsuna muzica <Baladei>. În felul acesta un miliard de oameni au intrat în contact cu muzica românească și cultura română”, a explicat Ștefan Doniga.

Cei doi artiști au continuat cu un „dar de suflet” – varianta compusă de ei după Balada lui Ciprian Porumbescu, o piesă de acum 150 de ani adusă în modernitate, cu care vor merge în jurul lumii, începând chiar de săptămâna viitoare.

Mai mult, cei doi au spus că melodia „Dor de România” a fost cumpărată de BBC pentru a fi folosită la un clip de promovare a României, care va fi realizat de regele Charles al Marii Britanii.

„Este minunat că astfel de lucruri se întâmplă, e o bucurie pentru noi să descoperim astfel de locuri, vă felicităm, aproape vă invidiem... Din momentul în care am intrat în această localitate, totul a fost altfel. E o bucurie să fim parte din astfel de momente”, au mai transmis ei.

Album cu timbre cu Ciprian Porumbescu și prietenii săi

O altă surpriză pregătită de organizatori a fost prezentarea unui album cu timbre cu Ciprian Porumbescu și prietenii săi, realizat de Primăria Dumbrăveni împreună cu Romfilatelia.

Primarul Ion Pavăl a precizat cu mândrie că la acesta „Cuvântul înainte” este scris de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, iar printre colecțiile de timbre se regăsesc și cele ale lui Eminescu ori Slavici și ale altor personalități care l-au cunoscut pe Ciprian Porumbescu.

„Cred că suntem datori să-l aducem în prim-plan ori de câte ori este nevoie. Ne mândrim cu istoria noastră, chiar de are și perioade neplăcute. Ce facem noi aici este istorie, nu vă întâlniți de două ori în viață cu actorul care l-a interpretat magistral pe Ciprian Porumbescu!”, a adăugat Ioan Pavăl, adresându-se celor din sală.

Detalii din culisele filmului care a făcut istorie, oferite de Vlad Rădescu

Vizionarea filmului „Ciprian Porumbescu”, cu actorul din rolul principal în sală, a oferit celor prezenți șansa de a sta de vorbă cu el, de a afla detalii neștiute din timpul filmărilor și din viața actorilor.

„În 1972 au început filmările pentru un film la care regizorul a considerat că trebuie să îi dea numele <Ciprian Porumbescu> și care în timp a căpătat notorietate tot mai mare.

Rolul îi era sortit lui Florin Piersic, care a ținut foarte tare să facă acest film și cu care am concurat pentru rol, dar cu care am rămas prieten, chiar de am fost ales eu, fiind considerat mai potrivit pentru el, în primul rând ca vârstă, deoarece el avea 16 ani peste mine.

I-ar fi fost foarte dificil să joace credibil un tânăr de 18 ani, iar el a înțeles asta la un moment dat, iar competiția noastră s-a transformat într-o prietenie care dăinuie”, a povestit Vlad Rădescu, aflat acum la frumoasa vârstă de 71 de ani.

Actorul a mărturisit că Dumbrăveni a devenit o comună „atât de specială pentru mine, pentru sufletul meu, datorită lucrurilor care se întâmplă aici. Se simt efortul, munca, dăruirea, lumina din ochii și din credința voastră, care și-au pus pecetea pe această zonă a țării”.

Moderator al discuțiilor cu Vlad Rădescu a fost Gheorghiță Vatamanu, directorul Centrului Cultural „Eugen Simion” din Dumbrăveni, care a amintit că la filmări, acesta a avut-o alături pe Tamara Crețulescu, actrița care a interpretat-o pe Berta, iubirea lui Ciprian Porumbescu, care nu a putut fi prezentă acum, dar a promis că va veni la Dumbrăveni la următorul eveniment care va fi organizat pe această temă.