10 pe linie

Şefa promoţiei 2023 a Facultății de Medicină Veterinară Iași din cadrul Universității de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” este Alexandra Paula Mihailov, o tânără de 24 de ani, din Rădăuți, care își încheie studiile superioare cu 10 pe linie.

După șase ani de facultate, drept recunoaştere a rezultatelor obținute, Alexandra a fost desemnată lidera promoției 2023, promoție care numără peste 120 de absolvenți.

„Medicina veterinară a fost pentru mine singura opțiune, singura direcție pe care am dorit să o parcurg. Tot timpul am fost înconjurată de animale, am avut acasă și mi-am zis că eu animale vreau să salvez, e vocația mea”, mărturisește tânăra.

Aceasta povestește că nu a vânat notele maxime pe parcursul celor șase ani de studiu, ci a învățat constant, echilibrat, din pasiune.

„Îmi amintesc la început, la prima sesiune era foarte multă materie, multe informații, iar la primul examen aveam senzația că nu o să reușesc să iau nici 5. Însă am luat 10, iar apoi încă un 10 și tot așa. Ca discipline preferate, pot să menționez Fiziopatologia din anul III sau din anii IV, V, studiile de caz”, a mai menționat Alexandra.

La finalul celor șase ani, în cadrul cursului festiv, Alexandra a ținut un discurs în calitate de șef al promoției, în care și-a felicitat toți colegii pentru absolvirea facultății.

Actualmente, tânăra lucrează la un cabinet în Rădăuți.

„Vreau să adun experiență, încredere în abilitățile mele, să câștig și încrederea celorlalți”, a mai punctat ea.

Alexandra este absolventă a Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, promoția 2017.