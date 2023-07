Săptămâna viitoare

Motoare turate, grătare încinse și muzică bună (rock, metal, cu elemente folk, funk, electro, blues și clasică), într-o locație prietenoasă din municipiul Suceava – asta promit organizatorii celei de-a doua ediții a Thracvm Motorfest 2023, care va avea loc săptămâna viitoare, în perioada 4-6 august.

Lupii lui Calancea, DinFier, Dirty Shirt și The Voodoo Child se numără printre trupele care vor concerta vineri și sâmbătă seara, la sediul Thracvm RC Suceava, de pe strada Cernăuți nr. 114 (Ițcani), fiind pus la dispoziție atât spațiul interior, cât și cel exterior.

Festivalul își dorește să încurajeze artiștii români în misiunea lor de a crea muzică de calitate, în acest sens fiind invitate patru trupe din țară (Constanța, Galați, Baia Mare/Cluj și Iași), dar și două trupe prestigioase de peste hotare (Republica Moldova și Ungaria).

Și în acest an, la eveniment se așteaptă prezența unui număr mare de motocicliști, din țară și străinătate, cărora li se oferă campare gratuită.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Suceava și al Consiliului Local, care, întrunit joi, în ședința ordinară, a aprobat în unanimitate acordarea sumei de 30.000 lei.

În cadrul evenimentului vor fi acordate și o mulțime de premii, achiziția unui tricou oficial asigurând participarea la tombolă, premiul cel mare fiind o motocicletă, la fel ca și la ediția de anul trecut.

Program Thracvm RC Motorfest 2023

Vineri, 4 august:

20:00 - Among The Filters

21:00 - Reckless Rose - Tribute band Guns`N`Roses

22:00 - Dirty Shirt



Sâmbătă, 5 august:

20:00 - The Voodoo Child

21:00 - DinFier

22:00 - Lupii lui Calancea