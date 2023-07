Perioada 6 - 12 iulie

Festivalul Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică „Umor la… Gura Humorului”

La Gura Humorului va avea loc, în perioada 7-9 iulie, Festivalul Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică „Umor la… Gura Humorului”, ediția 33, festival organizat de Primăria orașului Gura Humorului și Centrul Cultural Multifuncțional. Tema acestei ediții este „Trei Culori”.

Blues Festival „Fani Adumitroaie”, ediția a XIV-a

Blues Festival „Fani Adumitroaie”, ediția a XIV-a, va avea loc, în perioada 7-9 iulie 2023, la Suceava, fiind al zecelea an consecutiv de când „a revenit acasă”.

Atelierele de artă pentru copii „Din secretele maeştrilor – lumină şi culoare”

Muzeul Național al Bucovinei organizează și în acest an Atelierele de artă pentru copii „Din secretele maeştrilor – lumină şi culoare”, care se vor desfășura, în perioada 7-25 august 2023, la sediul Muzeului de Istorie. Înscrierile se pot face la sediul Muzeului de Istorie sau la tel. 0230/216439.

Expoziția „Amintiri marine. Specii de melci și scoici de pe malurile mărilor lumii”

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul, în perioada 10 iulie – 10 septembrie 2023, la Muzeul de Științele Naturii, unde se va deschide Expoziția „Amintiri marine. Specii de melci și scoici de pe malurile mărilor lumii”.

Expoziția „Nicolae Grigorescu - mereu surprinzător”

Expoziția „Nicolae Grigorescu - mereu surprinzător”, la Muzeul Național al Bucovinei.Lucrările sunt expuse în sălile Galeria cu Bolți de la parter și Multimedia de la etajul I și vor putea fi admirate până pe 3 septembrie 2023. Prețul biletelor pentru vizitarea expoziției „Nicolae Grigorescu - mereu surprinzător” este de 8 lei pentru adulți, 4 lei pentru pensionari și 2 lei studenți/elevi.

Expoziția „Mineralia”

La Muzeul de Științele Naturii din municipiul Suceava veți putea vizita, în perioada 7-9 iulie 2023, expoziția „Mineralia”, unde vor fi expuse cristale naturale de cuarţ, calcit, pirită, eşantioane de colecţie din hematit, aventurin, malachit, azurite, minerale şlefuite, roci, obiecte sculptate, agate, geode de ametist şi citrin.

„MagicFest”, ediția a XII-a

Festivalul Național de Teatru pentru elevi „MagicFest”, ediția a XII-a, se va desfășura, în perioada 3-10 iulie 2023, la Suceava. Tema din acest an este „Once More Around The Sun”. Pentru mai multe informații, vă recomandăm adresa de contact: butnaru.camelia@cnprsv.ro, telefon 0746 062 184.

Vineri, 7 iulie

Festivalul „Umor la… Gura Humorului”, prima zi

Vineri, 7 iulie, la ora 11:00, deschiderea Centrului Cultural (Muzeu și Bibliotecă), Slujba de sfințire oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți, recital și premiere Grupul Folcloric „Humoreanca”; ora 15:00 – Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina: Expoziție de artă grafică - Radu Bercea; ora 16:00 – Biblioteca Orășenească: Lansare de carte: Sorin Poclitaru „Oameni Mici și Bere”, Alin Georgescu – Stand-Up; Premierea performanțelor elevilor de la Clubul Copiilor Gura Humorului; ora 17:00, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina: Festivalul Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică „Umor la... Gura Humorului” (deschiderea oficială a celei de-a 33-a ediții), un altfel de spectacol de muzică clasică cu tenorul Sorin Ursan Delaclit; ora 17:30 – Casa de Cultură: Premierea performanțelor sportivilor humoreni, Recital Epigramatic, Stand Up Comedy cu Gabriel Gherghe, Edi Vacariu, Paul Szabo, Nonic Bogdan; între orele 16:00-18:00, în fața Centrului Cultural: Aleea Artiștilor – Ateliere de grafică satirică; Participarea la toate evenimentele din cadrul Festivalului „Umor la... Gura Humorului”, inclusiv vizitarea Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, sunt cu titlu gratuit.

Blues Festival „Fani Adumitroaie”, ediția a XIV-a, prima zi

Vineri, 7 iulie: Baldovin Blues Band, Andy Raychev (The Preacher Man) & The River Of Blues, Joe Rusi Trio, All Star Tribute (cu invitați speciali: Vali Răcilă, Raul Kusak, Hanno Hoefer, Joe Rusi, Claudiu ”Nașu” Purcărin), Jam-Session, după ora 23.00. În fiecare zi, în intervalul 12.00-17.00, vor avea loc probe de sunet și mini jam session-uri, urmate de proiecții de film din edițiile anterioare. Concertele vor începe la ora 18.30 și vor dura până la ora 23.00. Accesul publicului este gratuit, iar donațiile pentru viitorul festivalului sunt bine-venite.

Alianța Franceză din Suceava inaugurează noul său sediu

Alianța Franceză din Suceava inaugurează vineri, 7 iulie 2023, la ora 17.00, cu ocazia Zilei Naţionale a Franţei, noul său sediu, în prezența Excelenței Sale Laurence Auer, Ambasadoarea Franței la București. Alianța Franceză din Suceava a sărbătorit anul acesta doi ani de la înfiinţare, instituţia având ca misiune principală promovarea limbii franceze și a culturilor francofone, a valorilor umaniste universale.

„Diversitate în culoare – universul picturii” de Grațiela Țurțu

Vineri, 7 iulie, la ora 18:00, la Biblioteca Bucovinei, „Diversitate în culoare – universul picturii” de Grațiela Țurțu. Prezintă: critic de artă Delia Ioana Leizeriuc.

Expoziția „Amintirile de mâine” de Mélody Boulissière

Vineri, 7 iulie, de la 18:00, la Mansarda Muzeului Arta Lemnului - MAL – Câmpulung Moldovenesc, va avea loc vernisajul expoziției temporare de artă”Amintirile de mâine”semnată de artista născută în Franța și stabilită la Câmpulung Moldovenesc, Mélody Boulissière.Ultima zi de vizitare: 13 august 2023.

Sâmbătă, 8 iulie

Festivalul „Umor la… Gura Humorului”, a doua zi

Sâmbătă, 8 iulie, la ora 16:00 – Biblioteca Orășenească (curtea interioară): Vernisajul expoziției de grafică din cadrul Proiectului „Humorul – cu Carte, Arte și Imagini”, coordonator prof. Florin Batâr, la ora 17:00 – Casa de Cultură (Sala „George Gavrilean”): Vernisaj de artă grafică „Smiling City”, Recital Epigramatic; la ora 18:00 – Casa de Cultură: Piesa „Cerere în căsătorie” A.P. Cehov (spectacol de teatru) cu actorii Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani; Între orele 11:00-13:00 – Parcul Ariniș: Aleea Artiștilor - Ateliere de grafică satirică; Între orele 16:00-18:30 – în fața Centrului Cultural: Aleea Artiștilor – Ateliere de grafică satirică; Participarea la toate evenimentele din cadrul Festivalului „Umor la... Gura Humorului”, inclusiv vizitarea Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, sunt cu titlu gratuit.

Blues Festival „Fani Adumitroaie”, ediția a XIV-a, a II-a zi

Sâmbătă, 8 iulie: Maya Ciosa & Band, Mike Godoroja & The Blue Spirit, Marius Dobra Band, Alice Armstrong, Jam-Session, după ora 23.00. În fiecare zi, în intervalul 12.00-17.00, vor avea loc probe de sunet și mini jam session-uri, urmate de proiecții de film din edițiile anterioare. Concertele vor începe la ora 18.30 și vor dura până la ora 23.00. Accesul publicului este gratuit, iar donațiile pentru viitorul festivalului sunt bine-venite.

Duminică, 9 iulie

Festivalul „Umor la… Gura Humorului”, a III-a zi

Duminică, 9 iulie, la ora 12:00 – Casa de Cultură: Festivitatea de premiere – secțiunea de Grafică Satirică și Literatură Umoristică, Recital Epigramatic, Premierea olimpicilor humoreni, Show de Caricatură Comentată – Costel Pătrășcanu, Folkumor - Daniel Iancu; între orele 11:00-13:00 – în fața Centrului Cultural: Aleea Artiștilor - Ateliere de grafică satirică.

Participarea la toate evenimentele din cadrul Festivalului „Umor la... Gura Humorului”, inclusiv vizitarea Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, sunt cu titlu gratuit.

Blues Festival „Fani Adumitroaie”, ediția a XIV-a, a III-a zi

Duminică, 9 iulie: Wanted, Axis, Rareș Totu’s Midnight Sun feat. Aminda, Philip Sayce, Jam-Session, după ora 23.00. În fiecare zi, în intervalul 12.00-17.00, vor avea loc probe de sunet și mini jam session-uri, urmate de proiecții de film din edițiile anterioare. Concertele vor începe la ora 18.30 și vor dura până la ora 23.00. Accesul publicului este gratuit, iar donațiile pentru viitorul festivalului sunt bine-venite.