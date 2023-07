Sloturile video sunt atracţia principală în orice cazino de pe internet. Vei găsi sute sau chiar mii de astfel de jocuri, deci cu siguranţă vei avea întotdeauna de unde alege. Tematicile abordate la sloturile online sunt extrem de diversificate şi practic vei găsi aproape orice te interesează.

Unele dintre cele mai căutate jocuri în ziua de astăzi sunt cele care abordeaza tematica egipteană.

Egiptul Antic reprezintă aşadar o sursă infinită de inspiraţie pentru sloturile video, iar in rândurile de mai jos vreau să-ţi prezint câteva dintre cele mai interesate jocuri cu această tematică, pe care le poţi accesa în cazinourile online.

Book of Ra

Dacă eşti în căutare de sloturi cu tematică egipteană, atunci ar trebui să începi cu Book of Ra de la Novomatic Greentube. Fiind unul dintre cele mai populare jocuri de tip slot online, Book of Ra se găseşte în ziua de astăzi sub mai multe variante, precum Book of Ra Deluxe, Bingo, Magic şi altele.

În cadrul acestui joc vei deveni un explorator în căutare de comori. Pe langă simbolurile clasice de plată, există şi un element special şi anume cartea sau Book of Ra, care joacă rol dublu – este atat Wild, cât şi Scatter.

3 sau mai multe simboluri Book of Ra vor declanşa speciala cu rotiri gratuite. Primeşti 10 învartiri gratis, iar înainte de startul lor va fi ales in mod aleator un simbol bonus.

Atunci când acesta va ateriza pe o rolă de joc, se va extinde pe toate poziţiile acesteia. Tu vei obţine astfel câştiguri cu 2 sau 3 astfel de simboluri bonus, indiferent de poziţia lor pe ecran.

Bineînteles că poţi testa Book of Ra şi în mod gratuit, fără să scoţi vreun ban din buzunar, iar dacă te interesează acest aspect, atunci trebuie să ştii ca aici ai sute de pacanele gratis în format demo, inclusiv sloturi cu tematică egipteană.

Doom of Egypt

Play ‘N Go intră şi el pe nişa sloturilor cu tematică egipteană prin mai multe jocuri, iar unul dintre cele mai interesante este Doom of Egypt, care are aşadar şi un nume sugestiv. Simbolurile te vor duce imediat cu gândul la antichitatea egipteană, deoarece vei observa mai multe tipuri de mumii şi faraoni.

Cel mai valoros simbol este cu siguranţă scarabeul, care este atat simbol Wild, cât şi Scatter. El înlocuieşte orice alt element pentru a forma combinaţii câştigătoare şi în plus îţi va aduce 10 rotiri gratuite atunci când apare de minim 3 ori pe ecran.

La fel ca şi în cazul Book of Ra prezentat mai sus, şi la Doom of Egypt va fi ales în mod aleator un simbol bonus expandabil înainte de startul free spins, care îţi poate aduce câştiguri excelente în timpul jocului bonus.

The Great Egypt

Producătorul EGT (Amusnet Interactive) este recunoscut în mod deosebit pentru sloturile sale cu şeptari şi fructe. Totuşi, bineînţeles că în portofoliul EGT vei găsi şi sloturi cu alte tematici, iar în ceea ce priveşte tematica egipteană, poţi să te distrezi la The Great Egypt.

Un motiv excelent pentru a te distra la acest slot este reprezentat şi de premiile jackpot pe 4 nivele, pe care le poţi câştiga la finalul oricărei învârtiri.

La slotul The Great Egypt există 2 simboluri speciale pe lănga cele standard de plată: Wild, reprezentat sub forma unui faraon şi Scatter, reprezentat printr-o pictogramă cu piramide egiptene.

Dacă pe ecranul de joc apar minim 3 simboluri Scatter, atunci vei declanşa speciala. Aceasta constă în 15 rotiri gratuite, în timpul cărora toate câştigurile se acordă cu un multiplicator de 3x.

Book of the Fallen

Pragmatic Play este un producător de sloturi tot mai apreciat la noi în ţară. Sloturile sale sunt de-a dreptul captivante, oferind o mulţime de simboluri şi funcţii bonus. Evident că nu lipsesc nici sloturile cu tematică egipteană, iar în acest sens o bună alegere este Book of the Fallen.

Ca şi funcţionare, acest joc de la Pragmatic Play seamănă destul de mult cu Book of Ra. Totuşi, el vine în plus cu câteva elemente speciale şi moderne.

Unele dintre acestea sunt faptul că poţi să cumperi speciala oricând doreşti şi poţi să declanşezi Super Spin, o învartire cu simbol bonus expandabil ales de tine în prealabil.

Dacă declanşezi speciala prin apariţia a 3 sau mai multe simboluri Scatter, atunci vei primi 10 învârtiri gratuite. Înainte de startul lor poţi să alegi manual simbolul bonus dorit, ceea ce este un lucru extrem de interesant.

Bineînţeles că pe langă cele 4 jocuri prezentate vei găsi în cazinourile de pe internet zeci sau poate chiar sute de alte sloturi care abordează tematica Egiptului Antic. Pe multe platforme aceste jocuri au chiar şi o categorie separată, astfel încât să le poţi găsi simplu şi rapid.