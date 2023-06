Zonă de agrement

Sucevenii au la dispoziție, începând cu 1 iunie, noul Ștrand Ițcani, cu trei bazine de înot, dintre care unul pentru adulți, unul pentru copii și un bazin cu apă sărată. Toate bazinele au apă încălzită, la minim 24 de grade Celsius, datorită celor aproape 80 de panouri solare montate în acest scop, la care, când este nevoie, se poate suplini necesarul și pe gaz metan.

Bazinele pentru adulți și copii sunt prevăzute cu tobogane, iar bazinul mare are și două trambuline.

Bazinele de înot au amenajate, lângă ele, locuri de plajă cu șezlonguri și umbrele, dar și un loc de joacă pentru copii, fiind o alternativă interesantă de petrecere a timpului atât vara, cât și toamna.

Gratuitate la acces în primele două zile, iar ulterior, prețuri modice

Inaugurarea investiției realizate de municipalitatea suceveană din fonduri proprii – aproximativ 3 milioane de euro, a avut loc miercuri, în prezența oficialităților locale și județene.

„Astăzi, un alt vis al sucevenilor a devenit realitate – avem un ștrand modern la Suceava”, a spus primarul Ion Lungu, care a efectuat cu invitații un tur al noii zone de agrement, care se anunță a fi de mare interes. „Lucrarea a început ca una de reabilitare, dar practic am construit un ștrand nou. Când am vrut să-l reparăm pe cel vechi, din expertiză a rezultat că bazinele nu mai corespundeau, așa am ajuns să facem totul nou. Acest ștrand cuprinde trei bazine, cel mai mare având o adâncime de 2,6 metri, un bazin pentru copii și un bazin cu apă sărată.

Spre deosebire de vechiul ștrand, la aceste bazine apa este încălzită – temperatura apei este între 24 și 28 de grade, conform proiectului.

Avem și zone de recreere, cu șezlonguri, umbrele, locuri de joacă pentru copii. Intrarea la ștrand se face la cele mai mici tarife de pe piață – 5 lei la copii, 10 lei elevi și studenți, 20 de lei adulți. Dar acum, în zilele de 1 și 2 iunie, intrarea este liberă”, a precizat edilul Sucevei, Ion Lungu.

Prezent la inaugurare, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că noul ștrand este cu siguranță „cel mai frumos cadou făcut copiilor de 1 Iunie” și a remarcat faptul că încălzirea apei din bazine este o decizie înțeleaptă, deoarece „la noi temperaturile sunt mai aspre decât în alte părți, iar astfel ne putem bucura de ele mai mult timp”.

Zonă de parcare a mașinilor și acces cu transportul public în comun

Problema lipsei locurilor de parcare la ștrand a fost rezolvată de municipalitate prin amenajarea unei parcări la fosta Pistă de role, iar de acolo a fost realizată o alee pavată de 250 m, până la intrarea la ștrand.

Pe lângă accesul cu mașini, la ștrand se poate ajunge și cu transportul în comun, a precizat primarul Ion Lungu, care a avut discuții cu conducerea TPL și s-au suplimentat autobuzele de pe linia 5, încât să circule din 15 în 15 minute, cea mai apropiată stație fiind cea de la Mopan.

Lucrare efectuată integral cu firme din Suceava

Edilul Sucevei a ținut să amintească faptul că Ștrandul a fost realizat de doi constructori din Suceava – Conbucovina și Loial Impex, inclusiv proiectul fiind realizat tot de o firmă suceveană, Nord Proiect, care era condusă de regretatul Bogdan Adomniței.

„Iată că avem firme serioase în Suceava, care lucrează bine și se țin de cuvânt”, a concluzionat Ion Lungu.

Deputatul Ioan Balan a remarcat faptul că această investiție, așteptată de suceveni, ca și altele, care urmează, a fost făcută de către o echipă liberală – primar, viceprimar, președinte de CJ.

„Lucrurile trebuie să continue cu Parcul Șipote și cu pădurea Zamca, pentru care ne-am zbătut foarte mult. Suceava are nevoie de mai multe zone de agrement, ne dorim ca și în viitor să inaugurăm noi investiții”, a spus deputatul Ioan Balan.

„Ștrandul este un alt proiect finalizat al administrației liberale, chiar de a fost unul destul de anevoios. Au fost lucrări foarte ample atât aici, cât și pe strada Ștrandului, care a fost reabilitată total, s-au înlocuit conductele de gaz, s-au montat cele de canalizare și s-a găsit o soluție și pentru a avea locuri de parcare”, a adăugat viceprimarul Lucian Harșovschi, care le-a urat sucevenilor „zile cu soare și bălăceală plăcută!”.