Alt Dinamo sau hoitul resuscitat?

Ceea ce părea de domeniul neverosimilului s-a petrecut totuși: Dinamo, care la începutul campionatului în curs părea mai aproape de retrogradarea în Divizia C decât de promovarea în Superliga, a reușit un parcurs absolut remarcabil în ultimele câteva săptămâni, ajungând finalmente să dispute barajul pentru promovare. Iar ceea ce s-a petrecut în meciul tur din dublă decisivă cu Argeșul este o surpriză doar pentru cei ori neatenți ori visători. Mă mândresc că am intuit promovarea lui Dinamo, mizând tocmai pe jocul avântat, deschis, spectaculos, pe care Dinamo l-a arătat cu vârf și îndesat. Accidentul de la Iași are și el o explicație cât se poate de logică: copiii ăia din lotul dinamovist erau atenți mai mult la ceea ce se petrecea la Galați decât la propriul lor joc, locul de baraj nefiindu-le pus oricum în pericol. M-a mirat sincer incapacitatea "specialiștilor" care umplu studiourile TV de a vedea ceea ce era limpede calumina zilei: că Argeșul nu joacă nimic și că Dinamo nu se putea împiedica de o ruină. Acum, după 6-1, aceiași domni, în loc să admită că au fost chiori, caută tot soiul de explicații, de chestii subterane, de combinații, interese și, desigur, blaturi!. Nu, bă, ăia au jucat fotbal, iar ăilalți nimic. Echipa Dinamo este clar altceva decât știam noi. Numai că, fără să mă mire câtuși de puțin, acum, când reînvierea s-a produs, au izvorât și prădătorii care au tot muls-o ani de zile, în moțcu pușcăriașul Borcea! El nu e un vultur, din cei care totuși se înfruptădin cadavre, ci doar o hienă. Sper din suflet caaceia care au făcut-o pe Dinamo să arate a echipăde fotbal să nu pună botul și să o dea din nou pe mâna hienelor, transformând-o din nou în cadavrul pe care doream să-l vedem îngropat definitiv, nu resuscitat!