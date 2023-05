Bebelușul are nevoi de bază, de hrană, dragoste maternă și de odihnă. În realitatea practică, ne dorim să oferim un start cât mai confortabil pentru cel mic. Alegem produsele de top, indiferent de cât ne-ar costa acestea. Pentru că au pielea mai delicată, pentru că sunt fragili, fără imunitate încă formată, avem grijă de tot ceea ce folosim pentru creșterea și îngrijirea celor mici. Din aceste rațiuni vei găsi practic și necesar să alegi produsele de la Little Prints.

Pentru început, vor fi necesare produsele pentru newborn. În pagina oficialăLittle Printssunt disponibile pături moi, fine la atingere, baby nest, acele coșuri textile în care un nou-născut va dormi confortabil. Haine create din materiale atent alese, articole și accesorii pentru camera celui mic și nu numai sunt la un click distanță.

Periuțe de dinți, carduri photo, articole pentru decor sau skin care sunt de asemenea aici. Sunt selectate cele de la branduri de renume precum Konges, Bibs, Frigg, printre altele.

Suzetele - sunt acestea utile pentru newborn?

Despre aceste accesorii se știe că au împărțit taberele părinților în două. Sunt cei care le consideră utile, sunt și cei care au rețineri în privința utilizării acestor tipuri de accesorii. Ce nu știu unii este că de-a lungul anilor suzetele s-au perfecționat. Brandul danez de renume Bibs încântă acum publicul cu variante atemporale, design clasic și tetine care imită foarte bine forma și textura naturală.

Aici gasesti suzete Bibscu tetină ieșită în afară. Asta înseamnă că bebelușul nu va avea iritații în jurul gurii, pentru că scutul acestor suzete nu atinge pielea. Forma și textura acestora se datorează siliconului sau latexului, din care sunt făcute. Acestea creează celui mic senzația de natural. Este de asemenea dovedit faptul că, față de alte tipuri de suzete din comerț, acestea sunt imediat acceptate de cei mici.

Alege suzeta Bibs în funcție de categoria de vârstă

Suzetele nu sunt alese doar ținând cont de culoare și design. Din gama celor de la Bibs, disponibile la littleprints.ro, fac parte suzete cu inel fosforescent - linia glow in the dark, pentru ca în toiul nopții să le reperați ușor. Există și cele cu scut atractiv din punct de vedere al designului, cu decupaje decorative, tip fluture printre altele.

Alege în funcție de categoria de vârstă! Forma tetinei nu va fi nici prea mare, nici prea mică. De asemenea, sunt câteva indicații în ceea ce privește întreținerea și curățarea suzetelor. Respectând aceste aspecte, utilizarea suzetei nu va impune provocări.

Cum poți comanda

Little Prints se bucură de popularitate în rândul magazinelor online dedicate produselor premium pentru bebeluși și copii. De aici pot fi comandate și seturi pentru diversificare, tacâmuri, jucării sau articole vestimentare. Sunt mulți părinți inclusiv din showbiz care se bazează pe calitatea acestor produse. Furnizorul în cauză este sucevean și a fost primul care a adus brandul Bibs în România.

Poți comanda exclusiv online, din pagina oficială.



Contact:

+4 0725 766 847

hello@littleprints.ro