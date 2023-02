Solemnitate

Ziua de 10 februarie 2023, în care s-au împlinit 635 de ani de la atestarea documentară a orașului Suceava, a fost marcată printr-o serie de evenimente desfășurate în zona centrală a municipiului reședință de județ.

Manifestările au debutat în apropierea Palatului Administrativ, la statuia lui Petru I Mușat, cu un moment comemorativ și o slujbă religioasă, beneficiind de o prezență destul de numeroasă, în ciuda gerului.

Pe lângă reprezentanți ai Guvernului, aleșii locali și județeni, directori din instituțiile sucevene, reprezentanți ai Universității și cei ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, au ținut să fie prezenți și reprezentanții veteranilor de război, cei ai cadrelor militare în retragere, dar și oameni dornici să participe la un moment deosebit din viața urbei.

Comoara împrumutată regelui Poloniei și atestarea documentară a Sucevei

Un sobor de preoți și diaconi, condus de starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, arhim. Serafim Grigoraș, a săvârșit o slujbă religioasă pentru voievozii Moldovei și înaintașii cărora le datorăm ce avem astăzi. O interesantă aducere aminte a fost făcută de către arhid. Vasile Demciuc, lector la Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul USV, care a vorbit atât de personalitatea și domnia lui Petru I Mușat, cât și despre momentul din anul 1388 când a fost menționată pentru prima dată Cetatea Sucevei și orașul într-un document oficial: „Petru I Mușatinul a fost fără îndoială cel mai însemnat domn al Moldovei secolului al XIV-lea, plasându-se într-un sistem de alianțe polono-lituano-muntean menit să consolideze neatârnarea țării față de regele Ungariei, dobândită prin acțiunea energică a lui Bogdan I la 1363. În acest context vorbim și despre prima atestare documentară a Cetății de Scaun Suceava, mai precis la 10 februarie 1388,când regele Poloniei Vladislav II Jagello, strâmtorat, se adresează domnului Țării Moldovei, Petru I Mușatinul, să-l împrumute cu 4000 de ruble de argint frâncești, obținând doar 3000, o sumă considerabilă pentru acea vreme, echivalentă atunci a 52 de kg aur fin sau a 538 kg de argint. Contra acestei sume, domnul Țării Moldovei primea un zapis, specificând că împrumutul va fi restituit în trei ani, garanție fiind ținutul Haliciului, aprox. 8000 de kilometri pătrați, – cunoscut de ai noștri istorici mai ales sub numele Pocuția, pe care Petru I Mușatinul avea dreptul să-l ocupe în caz de neachitare. Banii nu au fost restituiți în termenul prevăzut și această datorie și zălogul ei au format după aceea, timp de peste 150 de ani, o pricină de continue neînțelegeri și războaie între Moldova și Polonia”.

Lungu: „Trebuie să facem tot posibilul să aducem gloria de odinioară a orașului. Nu este simplu”

Discursul său, mai amplu, a fost urmat de cel al primarului Sucevei, Ion Lungu, inițiatorul evenimentului, pe care administrația suceveană îl marchează din cinci în cinci ani, începând din 2008.

„Aniversăm astăzi 635 de ani de atestare documentară a orașului nostru – atunci s-a pomenit pentru prima dată în acte oficiale de orașul Suceava, de Cetate de Scaun. Dacă în alți ani evenimentul avea loc la Cetatea de Scaun, am decis în acest an să-l cinstim așa cum se cuvine pe Petru I Mușat pentru că, având în vedere celebritatea Cetății de Scaun, el rămânea în umbră și nu este corect din punct de vedere istoric, pentru că el este cel care a adus capitala de la Siret la Suceava. Avem obligația de a cinsti istoria noastră – este una de invidiat pentru alții. Orașul Cetății de Scaun, faptul că Ștefan cel Mare și Sfânt a fost declarat cel mai mare român din toate timpurile, ne mândrim cu acest lucru. Noi, generațiile de astăzi, sigur că avem această obligație să facem tot posibilul să aducem gloria de odinioară a orașului. Nu este simplu. Eu zic că în colaborare cu autoritățile, în primul rând cu Consiliul Județean, avem o colaborare foarte bună cu președintele Gheorghe Flutur, cu Universitatea, cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, încercăm acest lucru și, zic eu, parțial am reușit.

Aceste fonduri europene ne dau posibilitatea să facem foarte multe investiții. Avem încă mult de lucru, dar eu sunt convins că vom reuși să aducem gloria de altădată a Sucevei.”

Edilul Sucevei consideră că vremurile nu sunt dintre cele mai bune, în principal pentru că este un război la graniță, dar e convins că se pot face lucruri bune, „lăsând orgoliile deoparte” și „dacă toate forțele politice pot da dovadă de maturitate, de colaborare”.

Ion Lungu a adăugat că acum se sărbătoresc atât orașul, cât și Cetatea de Scaun pentru că, din punctul său de vedere, acestea s-au născut odată, au mers împreună prin istorie și gloria au avut-o tot împreună.

Alocuțiuni despre importanța evenimentului au mai avut prefectul Județului Suceava, Alexandru Moldovan, subsecretarul de stat Doina Iacoban, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. Ștefan Purici, și generalul de brigadă în rezervă Ion Burlui, președinte al Filialei Județene „Plăieșii” Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Manifestările au continuat cu depuneri de coroane și jerbe la statuia lui Petru I Mușatinul, care a domnit timp de 16 ani, din 1375 și până în 1391, interval în care s-a remarcat prin numeroase acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea și consolidarea politicii interne și externe: organizarea cancelariei domnești, emiterea celor dintâi piese monetare ale provinciei, stabilirea unui sistem unitar defensiv la granița estică a teritoriului țării, dar și întemeierea Mitropoliei Moldovei, cu reședința la Suceava.