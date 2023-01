Explicații

Venirea unui bebeluș în familie înseamnă și înscrierea lui la un medic de familie pentru asistență medicală generală și administrarea vaccinurilor din calendarul național de vaccinare. Acest lucru se poate dovedi uneori dificil, când medicul de familie al părinților refuză să înscrie copilul în lista lui de pacienți, când părinții s-au mutat în altă localitate după nașterea copilului sau pur și simplu nu au fost înscriși la un medic de familie.

Mai multe tinere mame din municipiul Suceava ne-au sesizat că au fost nevoite să contacteze mai mulți medici de familie până când au găsit unul care să accepte să le înscrie bebelușul. Despre motivele care îi determină pe medici să refuze înscrierea sugarilor am discutat cu reprezentanta Colegiului Medicilor Suceava în Colegiul Medicilor din România, dr. Mirela Oniceanu, cu președintele interimar al Asociației Medicilor de Medicină Generală din județul Suceava, dr. Lăcrămioara Mercore, cu medicii de familie Klara Hapenciuc și Florin Haidamac și cu purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Anda Sălăgean.

Dr. Mirela Oniceanu a declarat că marea majoritate a medicilor de familie înscriu bebeluși. În municipiul Suceava, a dat ca exemplu cele patru cabinete medicale din cartierul George Enescu și cele din Piața Mică, unde toți medicii au copii în listă. „În municipiul Suceava, din cei aproximativ 30 de medici de familie, peste 25 au copii înscriși”, a precizat dr. Oniceanu. Medicul spune că probleme pot să apară când doctorii au deja un număr foarte mare de pacienți, peste limita recomandată de CAS, de 2.200, situație care apare din cauza lipsei cronice de medici de familie. De asemenea, dintre cei 30 de medici de familie din municipiul Suceava, doar 7 au vârsta mai mică de 62 de ani.

În Rădăuți, zonă cu spor natural pozitiv, sunt medici care au și câte 3.000-4.000 de pacienți înscriși și numărul acestora va crește peste doi ani, când se vor pensiona încă doi dintre cei 10 medici. La Fălticeni, din 11 medici de familie, doar doi au sub 61 de ani, iar la Dolhasca, după ce doi dintre cei trei medici de familie au murit anul trecut, o parte dintre pacienți au ajuns să se înscrie la Lespezi, în județul Iași, sau la medici din localitățile din jur.

Un alt motiv adus în discuție este penalizarea cu până la 75% la plata per capita a medicilor care au mai mult de 2.200 de pacienți înscriși în listă, precum și lipsa de experiență în pediatrie.

Președintele Asociației medicilor de familie, dr. Lăcrămioara Mercore, afirmă că unii medici au mai multă experiență în pediatrie, iar alții au acumulat experiență în tratarea adulților și atunci le recomandă părinților să înscrie sugarul la un medic care se pricepe mai bine să trateze copii. „Este în beneficiul pacientului, al copilului, să fie tratat de un medic care are mai multă experiență”, consideră dr. Mercore.

Epuizarea medicilor, părinții antivacciniști și „mămicile agitate”, cauze pentru refuzarea înscrierii bebelușilor

Doctorii Klara Hapenciuc și Florin Haidamac nu cred însă că poate fi invocată lipsa de experiență în pediatrie. „Nu toți am terminat Pediatrie, dar medicina generală implică toate categoriile de vârstă. Principiile generale se învață în școală și se exersează prin practică”, a declarat dr. Hapenciuc, medic de familie la Zvoriștea, pe lista căreia sunt înscriși 50 de copii din categoria de vârstă 0-3 ani. Ea recunoaște că activitatea medicală cu sugari este mai dificilă decât pentru alte categorii de pacienți și ar putea fi un motiv pentru care unii medici să nu înscrie bebeluși, dar spune că în mediul rural este puțin probabil să se întâmple. „Noi îi înscriem pe toți, chiar dacă într-adevăr se lucrează mai greu cu sugari”, a spus medicul.

Doctorul Florin Haidamac, medic de familie la Șerbăuți, a fost mai tranșant. Are 200 de sugari în lista de 2.200 de pacienți și spune că pe unii îi vede săptămânal, deși nu întotdeauna ar fi necesar. El afirmă că sunt trei cauze principale care îi determină pe medici să refuze înscrierea sugarilor: suprasolicitarea, părinții antivacciniști care refuză să urmeze schema de vaccinare și „mămicile agitate, atotștiutoare, care stau tot timpul cu telefonul în mână și îi dictează doctorului ce să facă”.

„Mai întâi, vorbim despre sindromul de epuizare pe care îl are fiecare medic, indiferent că este medic de familie sau în spital. Suntem puțini și obosiți și nu ne crede nimeni. Adresabilitatea este enormă și va fi și mai mare, pe măsură ce tot mai mulți medici se vor pensiona și din urmă nu mai vine nimeni. Ăsta este rezultatul politicii de acum 10-15 ani, toată lumea fuge de medicina de familie. Orice pacient nou-venit înseamnă hârtii în plus de completat și probleme în plus, la care nu mai faci față. Apoi sunt mămicile care se declară femei independente, libere și puternice, dar care nu sunt capabile să rezolve nici cea mai mică problemă a copilului lor. Dacă bebelușului îi curge puțin nasul, se duc la medic, apoi analizează pe grupurile de mămici cum era medicul îmbrăcat, tratamentul prescris și se consultă cu alte mămici dacă medicul i-a dat copilului tratamentul bun. Sunt mămicile agitate, atotștiutoare, care stau tot timpul cu telefonul în mână, care știu ele tot de pe net și îi dictează doctorului ce să facă. A treia categorie sunt părinții antivacciniști, care cu tupeu vin la tine la cabinet fără copil și îți cer trimitere la pediatru. Nu mă poate obliga nimeni să colaborez cu astfel de părinți. E spre binele copilului ca părinții să găsească un medic cu care sunt compatibili, care are opinii similare”, a afirmat dr. Haidamac.

Diminuare a venitului per capita de 900 lei, la un venit lunar de peste 34.000 lei, pentru depășirea numărului de pacienți

Purtătorul de cuvânt al CAS Suceava, Anda Sălăgean, a explicat că în conformitate cu contractul încheiat cu CAS, medicii de familie au obligaţia să înscrie copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia: „Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nu au altă opţiune; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în aplicaţia informatică a medicului şi va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie”, a declarat Anda Sălăgean. De asemenea, medicii sunt obligați să înscrie pe lista proprie gravidele şi lăuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora, dacă nu există o altă opţiune, precum și să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali.”

Purtătorul de cuvânt al CAS Suceava a precizat că până la acest moment nu au fost înregistrate sesizări ale părinților referitor la refuzul medicilor de familie de a înscrie copii pe listele proprii.

În ceea ce privește penalizarea pentru număr mai mare de pacieți, Anda Sălăgean a explicat că în situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200 şi numărul de puncte per capita/an depăşeşte 18.700 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se reduce după cum urmează: cu 25%, când numărul de puncte per capita/an este cuprins între 18.701-22.000; cu 50%, când numărul de puncte per capita/an este cuprins între 22.001-26.000; cu 75%, când numărul de puncte per capita/an este de peste 26.000.

„Subliniem că este vorba doar de plata per capita. Plata per serviciu nu este afectată de numărul asiguraților înscriși. Pentru a facilita accesul asiguraților la serviciile medicale oferite de medicul de familie, cei care au peste 2.200 de asigurați înscriși își pot prelungi programul de activitate cu două ore zilnic, față de cel de 7 ore/zilnic, acest lucru însemnând venituri suplimentare”, a precizat Anda Sălăgean.

Ea a dat ca exemplu un medic din mediul urban, cu 2.206 asigurați înscriși, cu 18.397 de puncte per capita/an, al cărui venit per capita nu a fost afectat. Un alt medic, care are 2.665 de asigurați înscriși, cu 22.507 puncte per capita/an, a avut o diminuare a venitului per capita de 900 lei, la un venit lunar de peste 34.000 lei.