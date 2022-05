A sunat gongul!

Începând de vineri, 20 mai, timp de 10 zile, Suceava este gazda celui mai mare eveniment cultural din regiune, „Zilele Teatrului Matei Vișniec”.

Evenimentul, ajuns la cea de-a VI-a ediție, a fost declarat deschis, în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul instituției culturale, în prezenţa unor invitați de seamă din țară și de peste hotare.

„Este un moment emoționant pentru fiecare dintre noi, pentru comunitatea suceveană și pentru întregul județ, pentru că este un festival de cultură, de arte, sub semnul reîmprospătării memoriei. Organizarea acestui festival nu ar fi fost posibil fără sprijinul Primăriei Suceava”, a spus directorul interimar al TMMSV, Angela Zarojanu.

Alături de echipa teatrului sucevean s-au aflat maestrul Matei Vișniec, care va fi prezent la Suceava pe toată durata festivalului, primarul Sucevei, Ion Lungu, regizorul premierei „Întoarcerea acasă”, Botond Nagy, directorul Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău, Petru Hadârcă, și directorul Teatrului Satiricus „Ion Luca Caragiale” Chișinău (Republica Moldova), Alexandru Grecu.

Ion Lungu: „Acest festival este cel mai important eveniment cultural al municipalității”

Primarul Ion Lungu, venit special de la Cluj-Napoca, unde a participat la prima întâlnire din proiectul "100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030", le-a urat bun venit invitaților din țară și de peste hotare, menționând că pentru maestrul Matei Vișniec nu este necesar, acesta fiind de fapt la el acasă.

„Nu sunt om de cultură, dar mă bucură faptul că acest proiect, demarat prin Consiliul Local, a ajuns unul cu renume, fapt căruia i se datorează și prezența unui număr mare de personalități aici, la Suceava.

Vor fi 10 zile de cultură, cu spectacole care se desfășoară în mai multe locuri, în sală și în aer liber, cu conferințe și dezbateri, cu invitați de mare valoare. Trebuie să recunoaștem faptul că fără Matei Vișniec nu am fi ajuns aici, nu am fi ajuns să jucăm la Paris și Avignon, că ne-ați făcut o intrare bună peste tot. Acest festival este cel mai important eveniment cultural al municipalității, ceea ce am și dorit când am plecat la drum. Mă bucur că pandemia, chiar de nu a trecut, ne-a lăsat în pace, să putem organiza acest eveniment.

Sunt convins că iubitorii de teatru din orașul nostru și nu numai vor trăi la intensitate maximă aceste zile - mă bucur să văd o agendă foarte încărcată în acest program. Municipalitatea suceveană rămâne alături de Teatru, care ne dorim să crească de la o zi la alta, iar deja ne bucurăm de recunoaștere la nivel național. Avem un colectiv tânăr, care crește foarte frumos. Nu în ultimul rând, vreau să adresez felicitări directorului interimar, Angela Zarojanu, care a pus atâta suflet în organizarea acestui eveniment. Ne dorim ca teatrul nostru să își consolideze statutul pe care și l-a creat în ultimii ani, ca o instituție de top la nivel național.

Îi invit pe iubitorii de teatru să participe la evenimentele din programul festivalului, iar oaspeților noștri le urez o ședere plăcută în Suceava, în Bucovina”, a spus primarul municipiului reședință de județ, Ion Lungu.

Matei Vișniec: „Aș vrea ca numele meu...”

Referindu-se la Festivalul teatrului care îi poartă numele și care este organizat în luna mai, cea mai frumoasă din an, maestrul Matei Vișniec a declarat: „Aș vrea ca numele meu să reprezinte libertate culturală, de încredere în democrație, în statul de drept, în destinul european și occidental al României. Aș vrea ca numele meu să însemne încredere în cultură și în faptul că prin cultură promovăm spiritul critic și îl educăm, încât lumea să gândească cu capul ei, nu al televizorului ori al rețelelor de socializare.

Venind la teatru, tinerii învață să gândească și cu capul lor, de aceea consider că este o prelungire a școlii, a spațiului educațional.

Aș vrea să mă uit în ochii spectatorilor, ai celor care vor veni la festival. Veniți la teatru, e casa voastră!”

Botond Nagy: „N-am mai simțit nicăieri așa ceva, deși am străbătut țara în lung și în lat”

O intervenție interesantă a avut-o și tânărul dar foarte apreciatul regizor Botond Nagy, foarte prețios cu cuvintele în alte împrejurări: „Textul care stă la baza spectacolului <Întoarcerea acasă> este unul foarte actual, suntem la granița unui război care încă se desfășoară. A fost foarte ciudat pentru că acum trei luni lucram la McBeth la Sibiu, când am pornit proiectul ăsta războiul începuse, a mers în paralel realitatea cu teatrul și sper din toată inima ca la finalul premierei, tot în paralel, să se termine și războiul.

Este un spectacol care ne invită să nu uităm, pentru că asta s-a întâmplat foarte mult în ultimul timp.

Mulțumesc teatrului și comunității, pentru care s-a născut acest teatru. Sunt elemente de aici, avem inserții de ale Sofiei Vicoveanca în spectacol.

Este ceva ce m-a inspirat de aici, din căldura aparte pe care am primit-o în Suceava, în Bucovina... N-am mai simțit nicăieri așa ceva, deși am străbătut țara în lung și în lat”.

Botond Nagy a recunoscut că este un regizor dificil, dar asta deoarece are așteptări foarte mari.

De asemenea, a remarcat prezența primarului la teatru, ceea ce nu a mai văzut în alte părți.

„De opt ani, de când fac teatru profesional, este pentru prima dată când la o conferință de presă legată de un festival și de un teatru am prilejul să stau lângă un primar. Mi se pare foarte important, pentru că înseamnă că există o încredere, un dialog, iar acest lucru se întâmplă foarte rar.

Este foarte important ca și politicul să aibă o susținere față de durerea pe care noi, artiștii, încercăm să o transmitem”.

Nu în ultimul rând, el și-a exprimat aprecierea față de instituția culturală cu care a colaborat până acum la două spectacole: „Teatrul din Suceava este unul dintre cele mai deschise cu care am colaborat până acum, iar libertatea asta este de neprețuit pentru un artist”.