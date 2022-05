Educație

Doi elevi în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” din Marginea, Filip Cioban și Eliazar Juravle, au mers 15 kilometri cu bicicletele pentru a restitui un portofel proprietarului care îl pierduse.

Cel care a pierdut portofelul, Valentin Franiuc, ne-a declarat că în dimineața zilei de 17 mai a.c., a mers cu câțiva colegi de serviciu să bea o cafea la un restaurant din Marginea. Puțin înainte de ora 8.00 au plecat împreună la muncă, la o firmă din Marginea, iar la amiază, când a vrut să meargă la masa de prânz, a constatat că nu mai are portofelul. „Am căutat peste tot, nimic! Atunci m-am gândit că probabil l-am pus pe mașină când am plecat de la cafea, am uitat și s-a pierdut. Deja îmi programam să merg după muncă la poliție, să-l declar pierdut și să-mi refac actele. Aveam buletinul, permisul de conducere – sunt șofer profesionist, atestatul profesional și vreo 700 de lei”, a povestit Valentin.

După masă s-a întors la muncă, a căutat din nou portofelul, dar degeaba. La un moment dat, l-a sunat mama lui și i-a spus că acasă la el, la Horodnic de Jos, au venit doi copii și au adus portofelul intact. „Am împrumutat bani de la un coleg și am plecat imediat spre casă, cu gând că-i găsesc pe copii pe drum și pot să le mulțumesc. N-am dat de ei. Când am ajuns acasă, m-am uitat pe camere și i-am văzut. Am postat pe Facebook o imagine mai îndepărtată cu ei, cu rugămintea ca cine îi cunoaște să mă anunțe. M-a contactat cineva din zonă, Florin Lungu, și mi-a cerut o fotografie mai de aproape. I-am trimis printr-un mesaj privat și m-a ajutat să-i găsesc pe băieți. Ieri (n.r. joi, 19 mai) am fost la ei acasă, în Horodnic de Sus, să le mulțumesc”, a spus Valentin Franiuc.

Așa a aflat că marți dimineață, când veneau la școală, cu bicicletele, de la Horodnic de Sus la Marginea, Filip și Eliazar au găsit pe stradă un portofel cu acte și bani, la aproximativ 300 de metri distanţă de restaurantul în care Valentin a fost la cafea. Din cartea de identitate băieții au aflat domiciliul proprietarului și după ore au plecat cu bicicletele ca să-i restituie ce a pierdut. Acasă era doar fiul lui Valentin, în vârstă de 10 ani, căruia cei doi adolescenți i-au spus că au găsit în Marginea portofelul tatălui său, i l-au restituit și l-au rugat să le împrumute o pompă de bicicletă deoarece li se dezumflaseră cauciucurile. Au umflat roțile și au plecat la casele lor, în Horodnic de Sus.

Florin Lungu ne-a ajutat și pe noi să luăm legătura cu familiile celor doi băieți. Mama lui Filip Cioban ne-a spus că restituirea unui bun găsit este normală și ne-a povestit că fiul ei a trecut printr-o situație asemănătoare de curând. „Acum vreo două săptămâni și-a pierdut el portofelul. Bani nu avea prea mulți, dar avea cardul în portofel. L-a găsit cineva și l-a dus la un PECO, de unde l-au anunțat să vină să-l ia. Este normal să încerci să-l găsești pe cel care a pierdut ceva și să-i dai înapoi ce a pierdut”, ne-a spus mama lui Filip.

La rândul ei, mama lui Eliazar a afirmat că s-a bucurat foarte mult când a aflat despre gestul făcut de fiul ei. „Sunt doi copii în clasa a IX-a. M-am bucurat că au făcut fapta asta frumoasă”, a declarat mama lui Eliazar.