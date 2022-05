O vizită la Templul Evreiesc

Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți continuă seria de activități culturale dedicate sărbătoririi a 150 de ani de existență cu „Lecție de toleranță”. Profesori și elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă”, unități școlare partenere în numeroase proiecte și activități la nivelul municipiului Rădăuți, au călătorit în timp, joi, 19 mai, pentru a cunoaște istoria vie a Rădăuțiului.

Liceenii claselor a X-a C, a X-a F și a XI-a G, coordonați de profesorii Maria Epatov, Alexandru Ciobara, Nicoleta Mitrofan și Gabriela Pogorevici, alături de colegii de la școala parteneră din clasa a VI-a A, coordonați de profesoara Natalia Cosovanu, au vizitat Templul Evreiesc pentru a afla, prin intermediul inspectorului școlar pentru istorie, prof. Daniel Hrenciuc, despre o pagină vie a istoriei locale. Astfel, participanții la acțiune au aflat că Templul a fost inaugurat pe 18 august 1883, de ziua de naștere a Împăratului Franz Josef I, cel care a facilitat construcția edificiului. Elevii au descoperit că în Rădăuți au funcționat șase sinagogi și o școală evreiască. Copiii au învățat despre semnificația menorei, a kippei și a stelei lui David, despre diferitele bresle care funcționau în oraș și ale căror simboluri au rămas săpate nu doar în zidurile Templului, ci și în conștiința colectivității.

„Istoria Templului este și istoria comunității. Cele două turnuri ale construcției simbolizează îmbinarea dintre modern și tradițional. De altfel, pe lângă funcția religioasă, Templul a servit, de-a lungul timpului, drept spațiu de învățare și de promovare a culturii. Și pentru că ne-am dorit să reînviem, măcar pentru o zi, spațiul sacru al Templului, am ascultat, în lectura elevilor, cuvintele unor scriitori români de origine evreiască. Elie Wiesel, Benjamin Fondane, Paul Celan, Mihail Sebastian au venit, rând pe rând, să ne vorbească despre ce înseamnă a fi evreu, veșnic rătăcitor prin tainele, uneori prea întunecate, ale timpului”, ne-a spus prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, directorulColegiului „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți. La final, a mai completat directorul Adrian Puiu, „pentru că orice lecție de istorie vie trebuie să apeleze la conștiința elevilor, pentru că învățând despre trecut, învățăm, de fapt, despre viitor, pentru că suntem parte din istorie, am ascultat versurile poemului <Prima oară au venit...> de Martin Niemoller: <Prima oară au venit după socialişti, iar eu nu am ridicat glasul în apărarea lor – Pentru că nu eram socialist. Apoi, au venit după sindicalişti, iar eu nu am ridicat glasul în apărarea lor – Pentru că nu eram sindicalist. Apoi, au venit după evrei, iar eu nu am ridicat glasul în apărarea lor – Pentru că nu eram evreu. Apoi, au venit după mine – dar nu mai rămăsese nimeni să ridice glasul în apărarea mea>”.