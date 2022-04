Creștinii ortodocși din orașul Liteni, dar și din satele limitrofe, se întâlnesc an de an la izvor

Tradiții

În orașul Liteni, sărbătoarea creștin ortodoxă Izvorul Tămăduirii are un caracter inedit, în această zi sfințindu-se apa izvorului din Poiana Ursului, după care urmează o mare sărbătoare câmpenească la care participă toată suflarea urbei.

Tradiția a apărut destul de recent

O localnică în vârstă de 72 de ani, Elena Haidamac, ne-a povestit că Praznicul ,,Izvorul Tămăduirii” nu a fost dintotdeauna recunoscut drept o ceremonie religioasă care trebuie oficiată de fețele bisericești: ,,Pe vremea comunismului, era zi de lucru, nu era sărbătoare cu cruce roșie sau să se facă slujbă. Nici la biserică nu se făcea. Lumea mergea la semănat, mergea la arat, mergea pe câmp”.

Se presupune că, prin anii ’70, preotul Herțug, fost slujitor al Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Liteni, ar fi avut inițiativa de a merge, numai el și dascălul, la izvorul din Poiana Ursului și de a sfinți apa, fapt care a reprezentat temelia a ceea ce aveau să se numească, mai târziu, Zilele Liteniului.

,,Mai târziu, se ducea lumea, lua agheasmă într-o sticlă și veneau acasă și se spălau cu acea apă. După aceea, au început să se adune. Ba se lua unul cu un fluier, unul cu o tobă și se duceau și se aduna tineretul. Sub pădure era un maidan și acolo începeau să joace, să se distreze. Ulterior, au început să se adune tarabe multe, ba cu dulciuri, ba cu băuturi, pe urmă, cu jucării. Veneau de la Roșcani, Fântânele, Rotunda. S-a făcut, apoi, o formație, un taraf, o orchestră populară: trompetă, taragot, clarinet. Băieții mai înstăriți puneau bani pentru a avea muzică și distracție”, își amintește Elena Haidamac.

Tradiția a fost transformată în sărbătoarea localității

Ciocolată, cornuri, înghețată, baloane, mici și multă distracție. Cam așa s-ar descrie pe scurt atmosfera de la marginea pădurii de la Poiana Ursului. Oameni plăcuți, muzicanți de seamă și jovialitate. Unii alegeau să se delecteze cu felurile de mâncare specifice unor astfel de zile de sărbătoare, alții veneau cu bucatele de acasă. ,,Lumea își lua ouă roșii, lua cozonac, băutură, o pătură și se ducea așa cum s-ar duce la o sărbătoare a pădurii, la iarbă verde”, ne-a spus Elena Haidamac.

După 1989, reprezentanții administrației locale Liteni au transformat această zi într-o adevărată petrecere câmpenească, ajungând sărbătoarea localității, ce are ca rol identificarea valorilor culturale, tradiționale, specifice vetrei folclorice și încurajarea tinerelor talente locale.

Astfel, manifestările prilejuite de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii debutează cu o slujbă religioasă, care are loc la intrarea în orașul Liteni, dinspre Suceava, unde se află și izvorul despre a cărui apă mulți spun că are puteri tămăduitoare. Ulterior, în centrul localității are loc un spectacol, începând cu ora 13, pe scena din Liteni evoluând fanfara și ansamblul de cântece și dansuri populare ,,Izvorașul” al Casei de Cultură din Liteni. La final, spectacolul este încheiat, de regulă, de o vedetă de muzică pop.

Apa luată înainte de răsărit are puteri tămăduitoare

Într-atât de popular era acest obicei și oamenii din zonele învecinate erau atrași ca un magnet și doreau să ia parte la acesta, încât, cu timpul, au dezvoltat un puternic simț al comunității. ,,În urmă cu aproximativ 20-25 de ani, veneam din Giurgești împreună cu surorile mele, la Izvorul Tămăduirii. Ne porneam dis-de-dimineață deoarece voiam să luăm apa sfințită pentru că auzisem de legenda apei tămăduitoare, vindecătoare: dacă o iei înainte de a răsări soarele, ea are puteri miraculoase. Când ajungeam în Poiana Ursului, era mare petrecere după slujba de sfințire a apei. Se adunau foarte mulți oameni, era și spectacol de muzică populară, se cânta, se dansa, mulți stăteau pe pături la picnic, alții făceau grătare, era joc și voie bună. Era foarte frumos. Noi, în Giurgești, nu aveam sărbători unde să ieșim, unde să te distrezi”, ne-a spus Angelica Uncescu, o educatoare din satul Rotunda, ce aparține orașului Liteni.

,,Izvorul Tămăduirii” este o sărbătoare care s-a adaptat vremurilor și care a devenit o obișnuită în rândul litenarilor, dar și al celor din localitățile învecinate, în așa fel încât în momentul în care nu s-a mai organizat din cauza pandemiei, oamenii i-au simțit lipsa. Drept urmare, sărbătoarea din acest an este așteptată cu nerăbdare de toți cei din zona localității Liteni.

Diana Maria Poenaru