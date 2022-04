Performanță

Un elev de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a obținut o mențiune și medalie de argint la Olimpiada Națională de Matematică.

Este vorba de elevul Nicolai Găitan, din clasa a XII-a, care a câștigat o mențiune MEN și o medalie de argint din partea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (SSMR) la faza națională a Olimpiadei de Matematică, competiție care s-a desfăşurat în perioada 15-20 aprilie 2022, la Piatra Neamț.

Sub îndrumarea profesorului Vladimir Cerbu, cu vocație de adevărat dascăl, ce an de an i-a fost alături și l-a ajutat să evidențieze rolul esențial al matematicii în viață, Nicolai a înțeles că ,,cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică” (Platon).

„Felicitări, Nicolai! Felicitări domnule profesor Vladimir Cerbu!

Pregătirea pentru olimpiadă înseamnă perseverenţă, răbdare și responsabilitate. Privind cu admirație evoluția lui Nicolai în decursul celor patru ani de liceu, acest rezultat confirmă și completează palmaresul impresionant al acestuia, finalizând cu un sentiment de împlinire, edificare și bucurie a reușitei”, transmite conducerea Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.