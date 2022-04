Eveniment

Marți la prânz, în cadrul Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera”, a avut loc decernarea premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni, pentru lucrări publicate în cursul anului 2020. Evenimentul a fost prezentat de Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, premiile fiind oferite de juriul din care au făcut parte: Elena Brândușa Steiciuc (președinte), Mircea A. Diaconu, Liviu Dorin Clement și Isabel Vintilă, alături de ei fiind prezentă la eveniment și președinta de onoare a Societății Scriitorilor Bucovineni, monahia Elena Simionovici.

Evenimentul a debutat cu un intermezzo muzical, susținut de profesorii Colegiului de artă ”Ciprian Porumbescu” Angelica Banea, Ciprian Constandache și Doina Chișcă, care au interpretat în formulă de trio ”Balada” de Ciprian Porumbescu și piese din creația populară românească.

Cuvântul de deschidere a aparținut lui Alexandru Ovidiu Vintilă, care a ținut să reamintească: ”Existăm și rezistăm prin cultură. Chiar și în an pandemic s-au scris cărți, și nu puține. Juriului i-a venit destul de greu să aleagă câștigătorii acestei gale a premiilor, pentru că volumele publicate au fost dintre cele mai bune, unele lăsând în urmă mărturii esențiale despre ceea ce a fost. Această gală a fost amânată din decembrie 2021, iar juriul extrem de exigent a hotărât premiile pe care le vom oferi astăzi. Mulțumim conducerii Bibliotecii Bucovinei, care a fost mereu alături de noi și a fost un partener de nădejde.”

Președintele juriului, prof. univ. dr. Elena Brândușa Steiciuc, a vorbit despre selectarea lucrărilor câștigătoare: ”A fost o dimineață în care am cântărit cu rigoare și cu mare atenție cărțile supuse atenției noastre și am făcut tot posibilul ca premiile să meargă spre ceea ce am crezut noi că este mai bun și mai reprezentativ dintre scriituri.”

Premiul ”Opera Omnia și Marele Premiu ”Bucovina”

Primul dintre premiile oferite în cadrul galei a fost Premiul ”Opera Omnia”, oferit scriitoarei și jurnalistei Doina Cernica, despre care președintele juriului spunea: ”O cultură vastă, un condei impecabil, un jurnalist desăvârșit, obiectiv, care nu și-a economisit nici când energia. M-a frapat întotdeauna la ea frazarea, metafora, cu totul speciale, cu un timbru plin de originalitate și o voce inconfundabilă.” Despre activitatea premiatei Doina Cernica a vorbit și criticul Isabel Vintilă, care a specificat faptul că acest important premiu a fost oferit scriitoarei pentru întreaga contribuție culturală și jurnalistică la patrimoniul bucovinean și românesc.

Marele premiu ”Bucovina” i-a fost acordat istoricului și criticului literar Nicolae Cârlan, despre care fosta lui colegă de la Muzeul de Istorie Elena Brândușa Steiciuc a spus: ”Am luat model de onestitate intelectuală munca domnului Nicolae Cârlan, am învățat de la el modul de valorificare a patrimoniului cultural bucovinean. Cercetarea sa în domeniul lui Nicolae Labiș este fundamentală și un reper de netrecut, fiind doctor în tot ceea ce a întreprins în munca sa titanică.”

Premii oferite de Societatea Scriitorilor Bucovineni

Premiul pentru Eseu a fost acordat scriitoarei Maria-Elena Cușnir, pentru volumul ”Anomaliile singurătății”, o carte tulburătoare despre pandemie, despre care autoarea a declarat audienței: ”Acest premiu reprezintă pentru mine o onoare, dar și o obligație, mai cu seamă la o anumită vârstă, când tulburantul spectacol al trecerii noastre ne smulge mărturisiri.”

Premiul pentru poezie a revenit lui Doru Mihai Mateiciuc pentru volumul ”Nowruz”, un volum cu o simbolistică aparte, recomandat cu căldură de membrii juriului.

Premiul pentru Proză Scurtă a revenit lui Emil Simion, pentru volumul ”Din răsfoirea clipelor”, iar Premiul pentru Publicistică i-a revenit cunoscutului scriitor Cezar Straton, pentru volumul ”Cernăuți, acum un veac”, o carte scrisă după lungi cercetări în arhivele din Cernăuți.

Premiul pentru Memorialistică a fost acordat scriitorului Emanoil Rei, pentru volumul ”Rămășițele unei amintiri”, iar Premiul pentru Roman pentru anul 2020 i-a revenit scriitorului Alexa Pașcu, pentru romanul ”Vis spulberat”.

Premiul Secțiunii Literatură pentru Copii a revenit de această dată lui Gheorghe Solcan, pentru semnarea volumului ”Teleportarea (mic jurnal de vacanță)”, despre care autorul spune că ”reprezintă un îndemn pentru copii de a se ridica de pe scaun și a merge în natură...”. Cel de al doilea premiu oferit la această secțiune i-a revenit scriitorului Gheorghe Vicol pentru volumul ”Anotimpurile țării mele”.

Premiul Special al juriului ”Mircea Streinul” a fost acordat scriitoarei Anica Facina, care a semnat volumul ”Sunt omul drumului”, iar Premiul Special al juriului ”Traian Chelariu” a fost oferit scriitoarei Alina Elena Andruhovici, sora scriitorului Vasile Andru, pentru volumul ”Memorie descătușată”. În scurta alocuțiune rostită de Alina Andruhovici, soția marelui pictor bucovinean Filon Lucău, trecut la cele veșnice în luna octombrie a anului trecut, ea a mulțumit pentru aprecierea scrierilor ei, spunând: ”Acest premiu îmi dă tărie și răspundere în același timp, pentru că am de terminat câteva cărți, între care una lăsată de soțul meu neterminată, o bogăție de culegeri de etnografie și folclor. Mărturisesc aici că și eu sunt refugiată din Bucovina de Nord și am simțit aceste dureri mari pe care ni le-a dat războiul. Eu cred în puterea gândului și dacă toți ne vom uni în gândul pentru pace, aceasta trebuie să se instaleze, pentru că de ea avem nevoie toți, în orice loc de pe această planetă.”

Un Premiu de Excelență și Longevitate Culturală a fost acordat la final Artemiziei Ignătescu, o cunoscută scriitoare și activistă pe tărâmul culturii.