Noian de infracțiuni

Un tânăr din Gura Humorului, judecat pentru ucidere din culpă după unul dintre cele mai dramatice accidente rutiere produse în ultimii ani în orașul stațiune, soldat cu decesul unei tinere care se pregătea să se căsătorească, s-a ales cu noi dosare penale care, când se va ajunge la judecată, ar putea cântări mult în sentința finală.

Andrei Cosmin Boghiu are dreptul de a conduce suspendat după groaznicul accident din toamna anului 2019, însă a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni de conducere cu permisul suspendat. Mai mult, acesta s-ar fi folosit și de un permis falsificat, astfel că a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului și pentru infracțiunile de uz de fals și complicitate la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

A condus cu viteză pe un drum îngust și neiluminat. Consecințele au fost fatale pentru o tânără nevinovată

Reamintim, pe scurt, cum a ajuns Boghiu să fie judecat pentru ucidere din culpă. Roxana Pihotovschi avea 22 de ani şi era din Frasin. Tânăra lucra la o pensiune din apropiere de pârtia Şoimul din Gura Humorului. În seara zilei de 20 septembrie 2019, cinci angajate ale pensiunii au ieşit din tura de serviciu şi se pregăteau să plece spre casele lor. Cele cinci s-au urcat într-un Mercedes condus de Elena Naghi, în vârstă de 22 de ani, din Frasin.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 22.00, la scurt timp după ce maşina în care erau cele cinci femei s-a pus în mişcare.

Din cercetările poliţiştilor a rezultat că Andrei Cosmin Boghiu, în vârstă de 19 ani, din Gura Humorului, conducea un VW Passat, pe strada Pinului, adică drumul de acces dinspre Voroneţ spre pârtie. Şoferul de 19 ani avea direcţia de deplasare dinspre Voroneţ spre pârtie, iar într-o curbă la dreapta maşina a pătruns pe sens opus, unde a intrat în coliziune frontală şi extrem de violentă cu Mercedesul Benz în care erau cele cinci femei.

Accidentul a fost surprins şi de o cameră de supraveghere din zonă, iar imaginile sunt şocante. Se poate vedea cum maşina condusă de tânărul de 19 ani venea cu viteză foarte mare dinspre Voroneţ şi a intrat cu o violenţă extremă în maşina care circula încet din sens opus. În urma impactului, cele două maşini au fost proiectate în afara drumului, cea condusă de tânărul de 19 ani distrugând gardul pensiunii din apropiere.

Concluzia din dosarul instrumentat de polițiștii humoreni, sub coordonarea unui procuror, la care s-a ajuns în urma unei expertize tehnice de specialitate, este că șoferul vinovat a pătruns pe contrasens, în curbă, cu o viteză de 80-81 km/h, ceea ce înseamnă foarte mult pe acel drum. Procurorii au subliniat în rechizitoriu că este vorba de un drum limitat la 40 de km/h, cu vizibilitate redusă, fără marcaj de separare a sensurilor vizibil și fără iluminat public. Practic, un drum pe care la vremea accidentului era greu de vorbit de pătrundere pe contrasens.

În urma impactului, iniţial patru persoane au fost rănite. Este vorba de şoferul de 19 ani, cel trimis în judecată pentru ucidere din culpă, tânăra de la volanul mașinii conduse regulamentar, o femeie de 56 de ani, din Gura Humorului, pasageră pe scaunul din dreapta faţă în Mercedes, şi Roxana Pihotovschi, pasageră pe bancheta din spate în Mercedes, în spatele şoferiţei. Roxana Pihotovschi era în starea cea mai gravă şi de la Spitalul Gura Humorului a fost transferată la Spitalul Judeţean Suceava, unde ulterior, după câteva zile, a decedat.

Cu câteva zile înainte de accident, tânăra decedată în accident anunțase că a fost cerută în căsătorie. Ea şi membrii familiei sale se pregăteau pentru nunta pe care urmau să o facă în 2020.

La Judecătoria Gura Humorului, Andrei Cosmin Boghiu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru acest accident. Așadar, e beneficiat de clemență din care nu pare a fi înțeles mesajul corect.

Procesul se află acum în faza finală, la Curtea de Apel Suceava.

Prins de două ori la volan s-a gândit să-și ”facă rost” de un permis

Tânărul care a provocat acest accident nu pare a se fi împăcat cu gândul că o bună perioadă de timp nu are voie să conducă.

Prima dată a fost prins la volan în luna septembrie a anului trecut, după ce, aflat la volanul unui VW Golf, a efectuat o depășire neregulamentară și a fost oprit de polițiști. La verificarea în baza de date a reieșit faptul că acea are dreptul de a conduce suspendat din data de 2 octombrie 2019.

Pe 22 octombrie 2021, același Boghiu, deja în atenția polițiștilor din Gura Humorului, a fost prins din nou la volan, tot la Gura Humorului, în aceeași situație.

Mai recent, pe 12 martie 2022, a fost depistat la volanul unui VW Touran, pe raza orașului Gura Humorului, iar de această dată a prezentat la control un permis de conducere. Polițiștii au constatat destul de repede că permisul este contrafăcut.

După această a treia prindere la volan, mai mult, cu un permis contrafăcut, procurorul de caz a decis că trebuie să ia măsuri mai drastice față de Boghiu.

Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, tânărul a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de conducere cu permisul suspendat (trei infracțiuni), uz de fals și complicitate la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale (susnumitul a pus la dispoziție unor persoane necunoscute datele sale de identitate, semnătura sa, precum și o fotografie, ajutând în acest mod la contrafacerea unui permis de conducere având datele permisului său real de conducere).

Există suspiciunea rezonabilă că după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a comis noi infracțiuni, au mai transmis procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

Tânărul a fost pus sub control judiciar

Acum câteva zile, Andrei Cosmin Boghiu a fost reținut pentru 24 de ore în arestul poliției județene, după care Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a formulat propunere de arestare preventivă.

Judecătoria Gura Humorului a respins propunerea, ulterior, la finele săptămânii trecute, Tribunalul Suceava stabilind să ia față de inculpat măsura controlului judiciar. Din nou, tânărului i s-a impus restricția de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

De asemenea, tânărului i s-a impus să nu depăşească limita teritorială a judeţului Suceava decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Gura Humorului.

Până la o sentință definitivă a judecătorilor, inculpatul se bucură de prezumția de nevinovăție.