Fonduri

Consilierii județeni au aprobat, vineri, cu majoritate de voturi, împărțirea unei sume de aproape 33 de milioane de lei pentru cele 114 primării din județul Suceava. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că având în vedere că suma disponibilă este cu mult mai mică decât solicitările primăriilor, împărțirea celor aproape 33 de milioane de lei s-a făcut aproape în mod egal. „Este foarte important că am avut Legea Bugetului de Stat la sfârșitul anului trecut, iar acum suntem în măsură să repartizăm și acest fond aflat la dispoziția Consiliului Județean ca să putem debloca primăriile să-și facă bugetele la început de an. Important este și pentru noi, și pentru primăriile care așteaptă. Trebuie spus că în fiecare an, în ultima perioadă sumele aflate la dispoziția Consiliului Județean au fost mici. Anul acesta, de exemplu, față de solicitările venite de la primării avem sume de 25,7 ori mici față de ce au cerut primarii”, a arătat Flutur. El a spus că solicitările de fonduri venite din partea primăriilor au fost pentru o sumă totală de 850 milioane de lei, din care 264,8 milioane de lei pentru cheltuieli de funcționare.

„Tocmai de aici am analizat cu maximă atenție și am încercat să alocăm aceste sume aproape în mod egal”, a explicat șeful administrației județene.

Cea mai mare sumă a primit-o municipiul Suceava, 1,584 milioane de lei, în timp ce toate celelalte municipii, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți și Vatra Dornei, au primit câte 1,3 milioane de lei. Din rândul orașelor, cea mai mare sumă a fost alocată pentru Gura Humorului, 1,1 milioane de lei, iar pe locul doi se află Siret, cu un milion de lei. Orașele Solca, Broșteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Milișăuți, Salcea și Vicovu de Sus au primit fiecare câte 500.000 de lei. Toate comunele din județ au primit câte 200.000 de lei, indiferent de culoarea politică a primarilor.

„Sigur că nu de aici este forța finanțării localităților în județul Suceava. Dar sperăm pe parcursul anului să mai avem posibilitatea să mai alocăm noi resurse, să mai vină rectificări pozitive. Important este să dăm drumul primăriilor să-și facă bugetele locale. Eu sunt bucuros că anul acesta nu vor avea o presiune suplimentară cei care sunt în programul <utilități și mediu>. Din fericire noi am rezolvat și această problemă pentru acest an. Sigur că ne dorim în continuare proiecte. Și cred că o să stăm de vorbă cât de repede cu primarii din județ pe proiectele pentru fiecare localitate să vedem ce priorități are fiecare dintre ei”, a declarat Gheorghe Flutur.

Sumele alocate vineri de Consiliul Județean vor fi folosite pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuieli de funcționare, care în mod justificat nu pot fi finanțate din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.