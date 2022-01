Anchetă la nervi

Un bărbat de 61 de ani, care are permis de conducere de 32 de ani, a fost lăsat pieton de polițiștii de la Secția Rurală Șcheia după o tamponare în care nu ar avea nici o vină. Incidentul s-a petrecut joi, la orele prânzului, în zona cimitirului din Ilișești.

Autoturismul condus de Radu Moroșan este lovit de un microbuz care iese dintr-o parcare fără ca șoferul să se asigure corespunzător. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale Primăriei Ilișești sunt destul de elocvente în ceea ce privește gradul de vinovăție în acest incident, mai puțin pentru polițiștii chemați la fața locului. Supărarea oamenilor cu caschetă ar fi plecat de la faptul că șoferul de 61 de ani a sunat la 112 pentru a cere implicarea polițiștilor, și asta pentru că nu a reușit să ajungă la o înțelegere amiabilă cu celălalt șofer.

”Am sunat la 112 și mi-au cerut să merg la Poliția Ilișești. Agenții de acolo mi-au spus că ei nu au competențe pe linie de circulație și mi-au spus să sun din nou la 112. Într-un final au venit doi agenți de la Poliția Rurală Șcheia, care mi-au spus că îmi vor lua permisul pentru că i-am deranjat. Nu au vrut să discute sau să audieze vreun martor, pur și simplu mi-au luat permisul pentru 60 de zile. Au făcut și un proces-verbal pe care am refuzat să-l semnez pentru că știu că sunt nevinovat. Am făcut rost și de imaginile de pe camerele de supraveghere de la Primărie, dar nici nu au dorit să se uite peste ele. Am fost și în audiență la șeful Poliției Rurale Șcheia, care mi-a transmis că un proces-verbal poate fi anulat doar în instanță”, a arătat Radu Moroșan.

Bărbatul a spus că i se pare revoltător ce s-a întâmplat și acuză lipsa de profesionalism a polițiștilor care au ajuns la fața locului în urma apelului la 112. Șoferul a mai menționat că nu cunoaște numele agenților care l-au lăsat pieton pentru că aceștia nici nu s-au prezentat, așa cum ar fi fost normal. Revenind la imaginile cu momentul accidentului, se poate observa că șoferul de pe microbuz iese din parcare fără a se asigura corespunzător, iar mașina care venea din spate încearcă să îl ocolească pentru a evita impactul, insuficient însă pentru că microbuzul îl acroșează. De menționat că în mașina condusă de Radu Moroșan se aflau și doi copii minori, pe care acesta îi aducea de la școală, iar viteza de deplasare nu pare să fie peste limita legală, adică 50 km/h.