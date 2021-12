Sprijin

16 localități sucevene aflate în dificultate financiară au primit sprijin din partea Consiliului Județean Suceava. În ședința de vineri, deliberativul județean a aprobat, la inițiativa președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, cu unanimitate de voturi, alocarea unei sume totale de aproape 5,55 milioane de lei pentru cele 16 localități. Din această sumă, 3,8 milioane de lei au fost alocaţi din fondul de rezervă al Consiliului Județean Suceava.

Gheorghe Flutur a spus că cea mai mare sumă a fost alocată pentru Rădăuți, având în vedere problemele cu care se confruntă acest municipiu în ceea ce privește asigurarea gazului metan. „Rădăuți are o problemă foarte, foarte grea legată de datoriile la gaz metan. Am înțeles că s-au mai rezolvat din aceste probleme, am solicitat și noi Guvernului fonduri, dar acolo e o chestiune legată de cumpărarea gazului metan de pe piață. Dacă nu e plătit nu se livrează și se oprește. Vrem să nu mai existe acele accidente care au fost săptămânile trecute, de două ori, iar propunerea noastră este să le dăm două milioane de lei pentru situații speciale”, a precizat Gheorghe Flutur. El a arătat că tot din fondul de rezervă au mai primit fonduri Gura Humorului – 400.000 lei, Vatra Dornei, pentru Spitalul Municipal, 300.000 de lei, Vicovu de Sus – 400.000 lei, Brodina, Frătăuții Noi și Mănăstirea Humorului, 200.000 de lei pentru fiecare, precum și Preutești – 100.000 de lei.

În aceeași ședință a mai fost aprobată și alocarea către opt localități a unei sume de aproape 1,75 milioane de lei, bani pe care CJ Suceava i-a primit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar în luna decembrie 2021 repartizată administrației județene. Suma a fost acordată ca sprijin financiar pentru primăriile Câmpulung Moldovenesc – 400.000 lei, Salcea – 100.000 lei, Siret – 200.000 lei, Frătăuții Vechi – 200.000 lei, Horodnic de Jos – 146.318,93 lei, Marginea – 200.000 de lei, Mitocu Dragomirnei – 200.000 lei și Pojorâta – 300.000 lei.

Gheorghe Flutur a spus că la alocarea fondurilor s-au avut în vedere și sumele pe care primăriile sucevene urmează să le primească din partea Guvernului României.