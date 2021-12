Condamnare

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Stroiești, a fost ridicat de polițiști de la domiciliu, vineri seară, în baza unui mandat de executare a unei pedepse rezultante de 1 an și 10 luni de închisoare, pentru nu mai puțin de patru infracțiuni la regimul rutier comise concomitent. Condamnatul, Traian Boca, a ajuns în Penitenciarul Botoșani după ce a provocat un accident rutier în timp ce conducea o mașină fără a avea permis de conducere, fiind beat, mai mult după impact a părăsit și locul faptei.

În luna iunie a anului trecut, inculpatul a acroșat cu mașina doi pietoni, în timp ce efectua o manevră de mers cu spatele, la Stroiești. Unul dintre pietoni a suferit leziuni serioase. Bărbatul a fugit de la locul accidentului, ulterior revenind alături de alte persoane, din care una a declarat în fals, inițial, că ea s-a aflat la volan.

Pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „vătămare corporală din culpă” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmei acestuia”, inculpatul a și fost arestat preventiv timp de câteva luni, ulterior fiind plasat sub control judiciar.

Judecătorii de la Curtea de Apel Suceava, care au dat sentința finală, au contopit cele patru pedepse, cea mai „grea” fiind pentru infracțiunea de părăsirea locului accidentului, respectiv 1 an și 4 luni de închisoare.

Pedeapsa rezultantă de 1 an și 10 luni închisoare este mai redusă decât cea stabilită inițial de Tribunalul Suceava, de 3 ani de detenție.

De precizat și că bărbatului i s-a mai impus și interdicție de a conduce pe drumurile publice orice autovehicul, pe o durată de 5 ani, de la data rămânerii definitive a sentinței.

În seara zilei de 10 decembrie, o echipă operativă din cadrul Secției Rurale Șcheia s-a deplasat la Stroiești, bărbatul condamnat fiind ridicat și condus la Penitenciarul Botoșani, în vederea încarcerării.