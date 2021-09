Deputatul Vlad Popescu le-a transmis copiilor un mesaj de încurajare la începerea noului an şcolar

Îndemn

Deputatul de Suceava Vlad Popescu Piedone a ținut să transmită un mesaj la începutul noului an școlar, adresat atât copiilor și părinților, cât și cadrelor didactice. Vlad Popescu Piedone, deputat PPU (S-L), afiliat grupului PSD, a spus că pentru familia sa începutul acestui an a fost unul special, având în vedere că băiatul său este în clasa I, iar fetița sa a mers pentru prima dată la grădiniță. „Iată-ne din nou, la mijloc de septembrie. Câți dintre dumneavoastră nu retrăiesc în această perioadă emoția începerii unui nou an școlar? Pentru mine și soția mea, această dimineață a fost una emoționantă. Băiatul nostru, David, este acum în clasa I, iar fetița noastră, Antonia, a mers pentru prima dată la grădiniță. David a avut parte și de o surpriză: bunicul său (n.r. - primarul Cristian Popescu Piedone) a venit la deschiderea școlii unde învață. Nu știu care dintre ei a avut mai multe emoții…

Ne dăm seama că anii trec, copiii cresc și nu putem decât să ne bucurăm alături de ei și să le fim sprijin în această nouă etapă a vieții. Să îi iubim necondiționat și să îi învățăm să aibă încredere în ei, chiar dacă nu vor fi de fiecare dată cei mai buni. Să îi ajutăm să se dezvolte și să crească frumos.

Unii copii sunt astăzi la început de drum, alții își continuă drumul care nu este deloc ușor, dar cu sprijinul părinților și al cadrelor didactice aceștia vor putea deveni ce își doresc, își vor putea urma visurile.

Dragi elevi, dragi copii, vă urez succes în noul an școlar, în această călătorie pe drumul cunoașterii!

Dragi profesori și învățători, să aveți răbdare și înțelegere pentru acești prichindei, așa cum ați avut și până acum!”, a transmis Vlad Popescu Piedone.