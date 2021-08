Critici

Social-democrații suceveni au transmis, vineri, un comunicat de presă în care afirmă că declarațiile președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, cu privire la faptul că județul este un întreg șantier ar fi complet false. În comunicatul semnat de Departamentul de Presă al PSD Suceava se arată că stadiul de realizare al proiectelor de modernizare a drumurilor județene, finanțate prin PNDL sau POR, ar fi de doar 6,95%.

„Acum, nemaifiind campanie, Gheorghe Flutur cel gospodar s-a transformat în Gheorghe Flutur gospoRAR. Că rar de tot îl mai vezi apropiindu-se de vreun șantier. Nu mai are timp de astea, e ocupat cu hore, cu premieri și festivaluri, iar pe șantier ajunge numai la inaugurări”, se spune în comunicat. Potrivit aceleiași surse, recent, doar unul din cele opt proiecte ale Consiliului Județean aprobate la finanțare în 2017 de guvernul PSD prin PNDL 2 a ajuns la final. „Cei șase kilometri de drum județean, DJ 174 din Panaci a fost inaugurat, iar din celelalte 7 proiecte rămase doar unul mai are șanse să fie inaugurat toamna asta, DJ 155B din Boroaia, în lungime de 5,42 km, restul fiind blocate în diferite stadii de execuție”, au transmis social-democrații suceveni, care au mai adăugat că „avându-l pe Gheorghe Flutur la cârma județului, după patru ani, lungimea unui mandat de președinte CJ, din opt proiecte de modernizare a unor drumuri județene pentru care are sursa de finanțare asigurată, a terminat doar două. Asta înseamnă că din cei 88,47 km care trebuiau finalizați vor fi gata anul ăsta doar 11,42 km, un procent de realizare de 12,9% din total”.

PSD Suceava a mai arătat că dacă se iau în calcul și cei 75,73 de kilometri ai DJ 208A Stroiești-Moara-Suceava-Dolhasca, pentru care de asemenea exista finanțarea asigurată din fonduri europene prin POR, încă de la începutul mandatului din 2016 și unde lucrările trenează, procentul de realizări la drumuri județene „scade înfiorător” sub 7%, respectiv 6,95%.

„Gheorghe Flutur s-a lăudat deunăzi că tot județul e un mare șantier. În ritmul în care (nu) se lucrează începem să credem vrea să facă poze cu acest <șantier> și în viitoarea campanie electorală, care e tocmai peste 3 ani. Până atunci, domnia sa face ce știe mai bine: se prinde în horă. Iar în acest răstimp drumurile județene sunt lăsate de izbeliște, deși pentru multe dintre ele există finanțare încă din timpul guvernării PSD, prin PNDL 2. Prin urmare sucevenii nu se pot bucura de drumuri județene cum trebuie nu pentru că nu există bani pentru respectivele investiții, ci pentru că pur și simplu nu există voință, putință sau interes din partea autorităților județene, acestea având de manageriat mult prea multe festivaluri, hore, târguri și zile ale comunelor ca să se mai ocupe și de problemele reale ale județului Suceava”, se mai spune în comunicat.