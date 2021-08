Clarificări

Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi, fost prefect al județului, i-a explicat actualului prefect de Suceava, Iulian Cimpoeșu, cum ar trebui să fie făcute verificările în școli pentru a se vedea dacă sunt îndeplinite condițiile pentru începerea noului an școlar. Mirela Adomnicăi a declarat că a văzut că prefectul județului Suceava face apel către primarii și managerii de școli să se implice în pregătirea anului școlar prin verificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de învățământ.

„În primul rând vreau să subliniez că practica până în anul 2020 a fost verificarea în teren cu echipe mixte stabilite prin ordin al prefectului cu reprezentanți din partea ISU, DSP, Prefectură, care verificau unitățile de învățământ și centralizau problemele care aveau termen de remediere și erau monitorizate în acest sens. Putem înțelege eventual un context de stare de alertă care să nu permită deplasarea unor comisii în teren, dar pe de altă parte, verificarea îndeplinirii acestor condiții trebuie să o facă în mod obiectiv instituțiile prin reprezentanții lor care au competențe de verificare”, a explicat Adomnicăi.

Ea i-a solicitat prefectului să-și însușească obligațiile care îi revin cu privire la acest aspect, respectiv monitorizarea pregătirii începerii anului școlar și să dispună trimiterea pe teren a reprezentanților instituțiilor menționate anterior, care împreună cu administrația publică locală și managerii școlilor să constate dacă sunt deficiențe și dacă acestea mai pot fi remediate până la începerea anului școlar. „Să constate dacă sunt îndeplinite condițiile pentru începerea anului școlar cu prezența fizică a copiilor în școli, așa cum își dorește ministrul Educației. Având în vedere că mai sunt aproape șase săptămâni până atunci să remedieze ceea ce mai este de remediat, astfel încât după un an școlar ratat 2020-2021, cu învățământ online, cu lipsurile acumulate în acest an școlar să putem începe și să avem 2021-2022 un an școlar cu prezența fizică în școală a copiilor”, a mai spus deputatul PSD de Suceava.

Adomnicăi: Miniștrii Educației și Sănătății trebuie să depășească faza declarațiilor și să adopte urgent testarea Covid a elevilor

Pe de altă parte, Mirela Adomnicăi a spus că și miniștrii Educației și Sănătății ar trebui să depășească faza declarațiilor și să adopte urgent testarea Covid a elevilor. „Având în vedere că au rămas mai puțin de șase săptămâni până la începerea noului an școlar, este revoltătoare incapacitatea celor două ministere de a se pune de acord asupra acestor aspecte esențiale pentru asigurarea prezenței fizice la cursuri a tuturor elevilor din România”, a precizat Adomnicăi.

Ea a precizat că declarațiile recente de bune intenții exprimate separat de către cei doi miniștri cu privire la acest subiect nu pot ține locul unor decizii clare, aprobate prin acte normative, care să permită achiziția din timp a testelor și pregătirea unităților de învățământ pentru aplicarea procedurilor care ar trebui stabilite în acest sens. „Dacă în cazul elevilor cu vârsta mai mare de 12 ani există opțiunea vaccinării anticovid, pentru cei care nu au împlinit această vârstă testarea este singura cale prin care poate fi prevenită apariția focarelor în cadrul unităților de învățământ”, a arătat deputatul PSD.

Mirela Adomnicăi a mai adăugat că având în vedere iminența celui de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19, lipsa testelor și a procedurilor de testare constituie un risc ridicat de reînchidere a școlilor, ceea ce ar fi o catastrofă mai ales pentru elevii din ciclurile primare unde prezența fizică la cursuri este esențială, după cum susțin insistent mai multe organisme internaționale, precum UNICEF, OMS sau Comisia Europeană.