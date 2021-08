Ce părere ai despre?

I-am întrebat pe suceveni zilele trecute ce părere au despre presa locală din orașul lor și când au cumpărat ultima data un ziar local. Am stat de vorbă în același timp cu interlocutorii noştri pentru a afla părerea lor despre ce și-ar dori să regăsească în paginile ziarelor ce apar în urbea lor.

”Presa locală își face treaba și nu chiar zilnic, dar săptămânal luăm ziare”

Pe Mihai și Mihaela i-am întâlnit în zona centrală a orașului și răspunsul lor în fața microfonului nu s-a lăsat așteptat: ”Presa locală își face treaba și nu chiar zilnic, dar săptămânal luăm mai mult Monitorul și Obiectiv… Accesăm pe internet, acolo e baza, dar mai luăm și citim și câte un ziar din când în când. Majoritatea lucrurilor apar în ziare, știri locale, imobiliare, dar fashion ar trebui mai mult. Da, sigur, noi femeile suntem cu fashionul mai mult și cu politica mai puțin și vrem mai mult fapte, nu vorbe.”

Veronica este o cititoare constantă a presei locale: ”Chiar azi am cumpărat, pentru că cumpăr Monitorul aproape zilnic și îl citesc. E bun, ne informează cu anumite lucruri de pe plan local, pentru că la televizor văd ce se întâmplă pe plan general și am destul. Văd că în general se dau știri și de agricultură și despre oraș, de sănătate, în general eu sunt mulțumită.”

”Un ziar nu am cumpărat de mult, dar îl citesc de pe Facebook”

Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă apelează la internet pentru a se informa, mai ales când e vorba de cei plecați la muncă în străinătate. Mihai e unul dintre ei: ”Eu am venit ieri din Franța și nu am avut cum să cumpăr un ziar local din zona în care muncesc. Eu urmăresc însă pe internet și în Franța, atunci când am timp, Monitorul de Suceava. Mă interesează ce se întâmplă în oraș, ce se dezvoltă, ce se construiește. Mulți francezi, cărora le-am povestit despre Bucovina și istoria noastră, ar vrea să vină în România.”

Florin a ieșit la pensie și de atunci se informează mai mult din fața calculatorului: ”Foarte de mult, foarte de mult. Odată cu internetul prefer să citesc pe internet. Citesc Monitorul de Suceava și nu mai cumpăr ziare de când am terminat serviciul și am ieșit la pensie. În privința a ceea ce mi-aș dori să citesc într-un ziar local, cred că mai mult divertisment, chiar dacă Suceava nu prea abundă în divertisment local. Eu sunt mare amator de divertisment, de teatru, de muzică și cred în continuare că s-ar putea face lucruri extraordinare pe Platoul Cetății. Cum se fac în alte zone, în aceste tipuri de locații, s-ar putea aduce și la noi orchestre, coruri, cam de genul Simfoniilor de Toamnă din centrul orașului. Cetatea este un loc grozav de a pune în valoare muzica și arta în general. Vreau să mai transmit în acest context faptul că biserica catolică din centrul orașului este un loc unde, cu acordul autorităților religioase, se pot face concerte de o claritate dată de o acustică nemaipomenit de bună. Dacă aceste lucruri s-ar putea valorifica ar putea trăi și Suceava mai cultural, să spunem așa, Avem un teatru cu niște actori nemaipomenit de talentați și de aceea viața culturală ar trebui reflectată mai mult în presa locală.”

Mihai are și el modul său de informare: ”Un ziar nu am cumpărat de mult, dar îl citesc de pe Facebook, citesc presa locală, mă interesează. Politică citesc, știri sportive, ce mai face domnul Lungu, ce mai construiește nou prin Suceava. Cred că ar trebui să mai citim și noi știri mondene într-un ziar, sport mai mult ar trebui, cultură, divertisment.”

Presa locală, importantă și pentru cei plecați afară

Petru a părăsit de mult aceste meleaguri pentru a munci afară și ne-a spus: ”Nu pot să vă spun nimic, sunt plecat de 22 de ani din țară și nu am cumpărat nici un ziar. Pe internet da, urmăresc pentru că este foarte interesant pentru noi din județ, plecați de atâta timp, citim ziarele din județ. Suntem mai puțin încântați de ceea ce se întâmplă, dar pentru noi e foarte important să citim ce se întâmplă acasă, din presa locală. În afară de accidentele care se întâmplă și am vrea să nu se mai petreacă, suntem interesați să citim ce se face pentru noi și mai ales pentru copiii noştri, pentru că mă gândesc că la un moment dat vom reveni și noi în țară”, în timp ce Ana are timpul limitat pentru a mai afla vești de acasă: ”Cred că sunt ani de când nu am mai cumpărat un ziar, din cauză că locuiesc în Italia și acum am venit în vacanță să fac niște documente. Viața mea e orișicum acolo, nu e aici. Aș intra pe internet să citesc ziare din țară, dar nu prea am timp, că munca mă interesează și mă solicită mult.”

”Articole pertinente despre viața de zi cu zi a orașului, fără a fi <coafate>”

Nemulțumirile nu puteau lipsi și în cadrul acestui demers l-am întâlnit pe Mihai, care ne-a transmis: ”Nu am cumpărat un ziar de mult timp, pentru că urmăresc online presa, Monitorul și alte canale de news. Presa locală, după părerea mea, e destul de părtinitoare și reflectă parțial realitatea. Ce aș dori să citesc? Articole pertinente despre viața de zi cu zi a orașului, fără a fi <coafate> după cum doresc politicienii. Foarte puțini sunt cei care critică activitatea lor din păcate, nici măcar presa…”, iar Marcel Mihai și-a exprimat și el punctul de vedere: ”Nu știu dacă informarea mea mai depinde de cumpărarea ziarului. Despre ziarele locale, toți sunt independenți formal, se vede și din linia pozițiilor editoriale. Cea mai bună cale de a mă informa este să iau informația de la mai mulți, chiar dacă obiectivitatea știrilor, să zici că este unul corect în tot ce spune, nu există, sau cel puțin eu nu am întâlnit încă. Eu reușesc să decantez lucrurile, să le separ așa, informându-mă din mai multe surse. În general găsești de toate în ziarele locale, dar poziționarea asta, care apare mai ales în perioadele electorale, se vede. În rest îmi place presa locală, de ce nu, și susțin existența ei, dar din păcate se vede uneori că patronul ziarului are o anumită poziție.”

Elena a trecut grăbită și la întrebarea noastră a răspuns: ”Vai de capul meu, nu pot, nu am citit de mult timp. Nici pe internet, nu, nu, în schimb știu cam tot ce se întâmplă, pentru că vin în contact cu oamenii. Da, viața bate filmul, mereu a fost așa, nu? Deși e importantă și informația, internetul ne dă tot…”