Ce părere ai despre....?

Suceava se numără printre orașele în care a început implementarea unui nou sistem de colectare și reciclare a deșeurilor. Am stat de vorbă cu locuitorii orașului despre ce cred ei despre această inițiativă a primăriei și despre modul în care s-au adaptat noului sistem de colectare impus.

”Dacă e nevoie, trebuie luate măsuri coercitive.....”

L-am întâlnit pe Marin, care crede în acest sistem de reciclare, dar care spune că sunt încă locuitorilor ai orașului care nu respectă regulile impuse: ”E o schimbare bună. Eu unul și așa făceam colectare selectivă până acum și nu mi-a fost greu. Depinde de fiecare, cât de gospodar este, cât de mult a înțeles că trebuie făcută selectare. Mie mi se pare ok, chiar dacă ar mai trebui ceva, poate ar trebui ca sticla să fie separată de celelalte, iar pentru cei care nu respectă acest mod de colectare, trebuie luate măsuri. Trebuie urmăriți cei care se opun acestui program și luate măsuri împotriva lor, măsuri coercitive care fac bine de cele mai multe ori”, în timp ce Rodica vede și ea unele neajunsuri din partea cetățenilor: ”E o inițiativă foarte bună, îmi selectez gunoiul, îl depozitez acolo unde trebuie și e mai bine. Ca sugestie, probabil că ar trebui ridicate mai des, pentru că se adună, iar cetățenii să înțeleagă că buncărele trebuie închise cu capacul, pentru a nu mirosi”. Alex ne-a spus: ”M-am adaptat foarte ușor, doar că sunt unele puncte de colectare amplasate foarte prost în oraș. Unele au găurile foarte mici, mai ales când băgați materiale reciclabile înăuntru și asta e o idee proastă. Dacă duc un carton la gunoi, trebuie să-l împing, să-l pliez, să-l rup în bucăți, e ceva mai greu. În rest e o idee foarte bună, bună și pentru mediu în primul rând.”

Constantina vede în acest proiect un mod de salvare a naturii și ne-a spus: ”Eu m-am adaptat noului mod și mi se pare foarte util și uzual, pentru că în acest mod vom putea menține natura mai curată. Totul pleacă de la oameni, care dacă ar conștientiza că fac bine în primul rând lor și naturii din jur, ar continua să colecteze selectiv.”

”Ne gândeam zilele trecute cât de repede s-au învățat copiii”

Gabriela are copii mici, iar fetița ei a îmbrățișat deja ideea colectării selective:

”E foarte ok! Ne gândeam zilele trecute cât de repede s-au învățat copiii. Avem o fetiță de 4 ani și ea este chiar foarte receptivă la selectare. Eu zic că se respectă, avem niște vecini mai în vârstă, uneori ne iau ei gunoiul să ne mai ajute, că avem două fete mici și ne spun să fie selectarea bună. Cred că ține mai mult de educație decât de vârstă.”, Andreea îmbrățișând aceeași părere: ”Eu pot spune că fac la fel ca înainte, pun deșeurile pe sortimente, pentru că am copii și vreau să crească într-un mediu curat și sănătos. Suntem înconjurați de gunoaie și îmi doresc ca lumea să se schimbe și să respecte aceste noi reguli. Doamne Ajută și să funcționeze în viitor.” Raluca crede și ea în viitorul acestei metode: ”Foarte ușor. Am coșuri separate și strâng plasticul și ce e reciclabil separat, iar cele alimentare în coș normal. Copiii sunt încă mici, dar în mod sigur vor învăța, deja știu locurile unde stă gunoiul”, în timp ce Aurora a învățat asta cât timp a fost la copii, în Italia: ”E foarte bună metoda, m-am adaptat ușor pentru că am văzut asta și în Italia. De acolo știu de la copii și am mai multe pungi în care colectez deșeurile. E un lucru foarte bun pentru Suceava, pentru mediul și aerul înconjurător.” Alexandru este cel care se gândește ceva mai departe, la sortarea și folosirea acestor deșeuri, pentru ca toată această activitate să aibă o finalitate folositoare tuturor: ”E foarte bine, nimic de spus. Eu sunt singur, am două sticle de plastic de dus și gunoiul menajer. E bun sistemul, trebuia făcută selecția asta separată, dar după mine e importantă și prelucrarea separată a acestor deșeuri, după ce sunt colectate separat.”