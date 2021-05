Tânărul a fost dus sub escortă la Penitenciarul Botoșani

Focuri de armă

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din municipiul Suceava a fost trimis la pușcărie, unde are de executat o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare. Pentru a-l prinde însă pe Andrei-Ștefan Bejenar, polițiștii trimiși să pună în executare mandatul de arestare au fost nevoiți să facă și o urmărire. În momentul în care i-a văzut pe polițiști tânărul a rupt-o la fugă printre locuințele din zonă. Oamenii legii au plecat în urmărirea sa, iar după ce au tras două focuri de armă în plan vertical au reușit să-l prindă și să-i pună cătușele fugarului. Andrei-Ștefan Bejenar a fost dus sub escortă la Penitenciarul Botoșani. El a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de „delapidare”. În calitate de agent de vânzări al unei societăți comerciale, în luna noiembrie a anului 2018 și-a însușit o sumă de bani din gestiunea pe care o administra, sumă pe care nu a depus-o în contul angajatorului și a folosit-o în interes propriu.