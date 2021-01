Rădăuți

După mai bine de două săptămâni de la protestele din fața Primăriei Rădăuți și de la Spitalul Municipal, angajații unității spitalicești din Rădăuți au protestat din nou, ieri dimineață. La fel ca și atunci, motivul este legat de intenția administrației locale rădăuțene de a-l demite pe managerul spitalului, în condițiile în care războiul declarațiilor dintre primarul Bogdan Loghin și managerul spitalului rădăuțean, Traian Andronachi, nu mai reprezintă nici o noutate pentru localnici.

În aceste condiții, ieri dimineață, în jurul orei 10.00, un grup de circa 50 de salariați s-au adunat în fața Compartimentului Primiri-Urgențe și si-au exprimat sprijinul pentru managerul Andronachi. O parte dintre angajați țineau în mâini coli de hârtie cu înscrisuri de genul „Jos labele de pe spital”, „Stop ilegalității!”, „Un păduche nu e niciodată singur”, iar alții mai vocali strigau: „Spitalul nu înseamnă politică!” sau „Sănătatea nu are culoare politică!”.

Una dintre protestatare, asistenta Iuliana Crețu, de la secția Interne, a declarat: „Este o mișcare spontană. Ne-am adunat aici pentru susținerea domnului manager și pentru faptul că noi am adresat câteva întrebări primăriei, întrebări la care nu am primit răspuns. Am vrea să ne spună domnul primar dacă demiterea managerului spitalului este legală sau ilegală. Asta ne interesează pe noi, și în același timp dacă are aceeași idee de a-l schimba pe manager… Domnul Andronachi este un manager care își merită postul, prin tot ceea ce a făcut. Prin faptul că este în mijlocul nostru permanent, prin faptul că dacă nu era dumnealui manager etajul cinci din spital nu era nici astăzi făcut. Cred că în ultimii 30 de ani spitalul nu a avut așa un manager ca domnul Andronachi. Mișcarea de astăzi (n.r. ieri) este doar pentru susținerea lui și noi vrem ca domnul primar să ne răspundă… Dacă nu poate să ne răspundă personal, să ne trimită un semnal. Asta este ceea ce așteptăm noi, și vă spun că personalul din spital este stresat din acest motiv.”

Traian Andronachi: „Spitalul nu stă într-un om, spitalul nu stă în manager”

La câteva minute după ce protestatarii s-au adunat în curtea spitalului, a apărut și managerul Andronachi, care, la fel ca și în urmă cu două săptămâni, a fost întâmpinat cu aplauze.

„Oameni buni, funcțiile sunt efemere! Oamenii sunt cei care contează. Indiferent ce se va întâmpla, voi sunteți un colectiv de oameni minunați. Eu nu mă țin de acest post, nu am nici un fel de problemă. Voi trebuie să vă faceți treaba în continuare, așa cum ați făcut şi până acum. Spitalul nu stă într-un om, spitalul nu stă în manager, nu managerul e cel care este important, voi sunteți cei importanți”, a afirmat Traian Andronachi.

În condițiile în care în mai puțin de 20 de zile salariații spitalului organizează a doua mișcare de acest fel, se pare că acest război rece dintre primarul Loghin și managerul Andronachi se va acutiza.