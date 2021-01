Control

Medicul cardiolog cu atribuții de director medical al Spitalului Municipal Rădăuți, dr. Andrei Manta, care este coordonatorul centrului de vaccinare împotriva Covid-19 organizat la acest spital, a fost amendat de Direcția de Sănătate Publică Suceava cu 5.000 de lei. Sancțiunea a venit în urma unui control efectuat de DSP, la solicitarea Ministerului Sănătății, pe motiv că nu se respectă regulile de programare pentru vaccinarea împotriva Covid-19. Ministerul Sănătății a transmis, joi după-amiază, printr-un comunicat de presă, că a solicitat controlul după ce s-a constatat că în perioada 15-23 ianuarie 2021 au fost imunizate în acest centru 563 de persoane marcate ca eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare.

Conform comunicatului, la momentul controlului inspectorii DSP Suceava au constatat că persoanele venite pentru imunizare în centrul de vaccinare nu erau verificate în aplicația Rovaccinare pe baza CNP-ului și nici în listele de pacienți programați pentru ziua în curs. Listele cu pacienți pentru ziua în curs erau trimise pe whatsapp de către medicul coordonator din DSP către directorul medical al spitalului și redirecționate mai apoi de acesta personalului care asigură paza centrului pentru a permite accesul în unitate al pacienților programați.

În centrul de vaccinare pacienții au fost primiți în baza programărilor printate sau mesajelor sms, iar în cazul pacienților programați de medicul de familie, pe baza declarației acestora.

Inspectorii sanitari au verificat listele de pacienți programați și au constatat că sunt pacienți în dreptul cărora nu sunt completate toate câmpurile din platforma de programare (nu sunt trecute datele de identificare a celui care a programat și nici nu există câmp în care să fie trecută categoria populațională din care face parte, îngreunând astfel verificarea modului de programare).

Centrul de vaccinare din cadrul spitalului a fost organizat pentru personalul medico-sanitar inclus în prima etapă de vaccinare, apoi activitatea centrului a fost prelungită pentru personalul din etapa a II-a, în municipiul Rădăuți neexistând alte centre comunitare deschise.

S-a mai constatat că centrul de vaccinare „nu a fost reoptimizat pentru a II-a etapă de vaccinare și pentru un număr mai mare de solicitări de vaccinare, nu se asigură personalul pentru fiecare punct din structura centrului, fiind adus personal din spital, prin rotație”.

În urma celor constatate, medicul coordonator al centrului, dr. Andrei Manta, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 lei, iar inspectorii sanitari au recomandat reinstruirea personalului privind utilizarea și operarea mijloacelor informatice, respectarea prevederilor legale privind evidența persoanelor vaccinate și a strategiei de vaccinare.

Întrebat despre această situație, managerul spitalului, Traian Andronachi, a declarat că responsabilitatea centrului de vaccinare este a directorului de îngrijiri medicale, numit prin dispoziția primarului, în calitate de organizator, și a directorului medical, în calitate de coordonator. Referitor la cele peste 500 de persoane sub 65 de ani vaccinate, managerul Andronachi a afirmat că numai Spitalul Rădăuți are 600 de angajați, în mod evident toți sub 65 de ani. De altfel, una dintre persoanele verificate s-a dovedit a fi angajat al spitalului, astfel că se consideră o ipoteză plauzibilă că în realitate ar fi vorba în marea majoritate a cazurilor despre cadre medicale, deși spitalul a transmis încă de anul trecut numele salariaților care doresc să fie vaccinați și ar fi trebuit să fie în evidența autorităților sanitare.

Coordonatorul centrului, dr. Andrei Manta, dezminte toate acuzațiile

Coordonatorul centrului de vaccinare, doctorul Andrei Manta, a negat acuzațiile care i-au fost aduse și consideră că DSP s-a comportat nedrept. Medicul a explicat că persoanele vaccinate sunt cele eligibile în prima și a doua etapă, iar neconcordanțele reproșate de inspectorii DSP au explicații logice, sunt situații obiective care au apărut și la care au trebuit găsite soluții.

Dr. Manta a spus că dacă o persoană care este programată și nu poate veni la vaccinare, din varii motive, sau vine și vede că sunt prea mulți oameni la rând sau are o programare în altă parte întreabă cum trebuie să procedeze. „I se spune vii mâine, vii poimâine, vii când se poate, dar data viitoare, când vine, chiar dacă anterior a avut programare, acum figurează ca neprogramat”, a spus doctorul. O altă situație cu care s-a confruntat a fost că se prezintă doi pacienți care sunt programați și mai sunt la poartă și alții, care aveau programare anterior făcută pentru următoarele zile sau cu o zi în urmă sau nu sunt programați deloc și vor să facă vaccinul și li se spune că nu se poate. Sfatul INSP este să nu se risipească aceste vaccinuri, dar flacoanele sunt multi-doze și s-ar putea să nu fie suficienți pacienți programați. „Ce fac eu? Am flacoane multidoze, am programați și trebuie să desfac un flacon. Pot să fac celor programați vaccinul și restul de flacon trebuie să-l casez; pot să le fac și celorlați vaccinul pentru că am 6 doze în flacon, deci celor doi programați și la încă patru care nu erau programați sau au avut programare dar nu au putut să vină în ziua respectivă sau, a treia variantă, îi reprogramez pe toți în altă zi”, a explicat dr. Manta.

În ceea ce privește acuzația DSP, că nu sunt completate corect chestionarele, medicul a spus: „Sunt curios ce înseamnă lucrul ăsta”. „Mai mult decât CNP, nume, prenume, semnătura pacientului și chestionarul completat pe o singură foaie față/verso, ce altceva trebuia completat? Ca să nu mai vorbim de listele nominale cu numele și numerele de telefon”, a afirmat tânărul doctor.

Referitor la program, acesta a spus că a făcut o adresă către DSP și a rugat ca la acest centru să fie program 8.00-14.00, exact din cauză că nu există personal. La adresă DSP nu a răspuns, astfel că a considerat că este o aprobare tacită. „Au existat însă probleme în sensul că am primit numeroase reclamații că sunt pacienți programați sâmbătă la ora 16.00 sau vineri la 8 seara și totuși centrul nostru funcționează de la 8.00 la 14.00. Managerul spitalului a ieșit public și a spus că vom prelungi programul până la ora 19.00, lucru pe care l-am și făcut, lucrăm într-un singur schimb, de dimineață până la ora 19.00”, a mai spus dr. Andrei Manta.

În aceste condiții, rămâne de văzut dacă tânărul cardiolog de la spital își va asuma în continuare rolul de coordonator al centrului de vaccinare de la spital, mai ales că după încheierea primei etape de vaccinare ar fi trebuit ca activitatea să fie preluată de centre comunitare organizate de primărie, iar acesta să rămână doar pentru doza de rapel pentru cadrele medicale.