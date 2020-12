Dosare penale

Perioada sărbătorilor, în timpul căreia consumul de alcool crește în mod substanțial pentru unii bărbați, duce de multe ori și la depistarea în trafic a unor șoferi într-o stare alterată grav de consumul de alcool, cauză care poate duce la producerea unor tragedii pe șosele. În perioada Crăciunului, polițiștii suceveni au identificat câteva asemenea cazuri, unele depistate chiar la timp, înaintea producerii unor evenimente rutiere.

Un control de rutină al polițiștilor din cadrul Secției Rurale de Poliție Marginea a dus la oprirea în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, după miezul nopții, a unui autoturism care circula prin localitate, condus de un localnic de 26 de ani. Acesta emana o puternică halenă de alcool și în urma verificării cu aparatul etilotest valoarea indicată de acesta a fost de 1,12 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Bărbatul de la volanul mașinii a fost condus la spital, pentru recoltarea probelor de sânge care vor stabili alcoolemia, pe numele său fiind deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Cele mai multe cazuri de acest fel au fost identificate în trafic duminică, o sesizare atrăgând atenția dimineață, în cursul orei 10.40, despre faptul că un bărbat din comuna Brodina se află la volanul unui autoturism cu care circulă spre comuna Ilișești, fără a deține un permis valabil și posibil după ce a consumat alcool. Pe DN 17, la Stroiești, polițiștii au oprit autoturismul Mercedes Benz condus de bărbatul reclamat, în urma unei prime verificări constatându-se că într-adevăr acesta avea permisul ”Cu restricții - Reținut”. Cel de la volan era însă vizibil sub influența alcoolului și o verificare alcooscopică a scos la iveală faptul că acesta avea o alcoolemie în aerul expirat de 0,56 mg/l, fiind transportat și la spital pentru recoltarea de probe biologice. Cercetările sunt continuate pentru săvârşirea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere” şi „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

O tamponare produsă în jurul orei 13.30 în localitatea Râșca a dus la o sesizare făcută polițiștilor din Vadu Moldovei, despre faptul că unul dintre șoferii implicați era băut zdravăn.

În impact fuseseră implicate două autoturisme, un Audi și o Dacia, șoferul de 46 de ani al celui de-al doilea autoturism fiind vizibil sub influența alcoolului. O testare efectuată la locul tamponării a arătat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatului fiindu-i recoltate probe de sânge și la spital. Cu ocazia verificării în baza de date, s-a constatat că acesta nu are dreptul de conducere valid, astfel încât pe numele săus-a întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice” și „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere”.

Alte trei cazuri înregistrate cu alcoolemii mari au fost depistate în cursul serii de duminică

În cursul serii care a urmat, alți trei bărbați au fost identificați în trafic conducând sub influența alcoolului și s-au ales cu dosare penale. Un tânăr de 20 de ani, din Izvoarele Sucevei, a fost depistat la volanul unui autoturism VW Bora pe un drum din localitate, având o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Este cercetat acum penal într-un dosar pentru ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

În jurul orei 23.00, o patrulă din cadrul Biroului de Ordine Publică Rădăuți a oprit pentru control, pe strada Mihai Viteazul, un autoturism Volkswagen condus de un localnic de 44 de ani. Întrucât acest mirosea a alcool, a fost solicitată intervenția unui echipaj din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți, ocazie cu care conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest. Condus la spitalul din Rădăuți, acesta a refuzat prelevarea probelor biologice în fața medicului de gardă, fiind condus pentru declarații la sediul Poliției Rădăuți.

Conducătorului auto i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule, pe numele său fiind deschis un dosar de cercetare penală pentru ”refuz de recoltare a probelor pentru stabilirea alcoolemiei”.

Deloc de neglijat au fost atitudinea și alcoolemia unui șofer identificat la volanul unui autoturism VW, după miezul nopții, pe un drum din comuna Bosanci. Bărbatul de 36 de ani de la volan a fost înregistrat cu o alcoolemie în aerul expirat de 1,04 mg/l, fiind transportat la spital pentru recoltarea unor probe de sânge. Este cercetat acum în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.