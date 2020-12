Alegeri parlamentare

Exit poll-ul realizat de CURS-Avangarde ieri dă PSD drept câștigător al alegerilor parlamentare, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, la foarte mică diferență de PNL.

Conform CURS-Avangarde, la Camera Deputaților PSD ar avea 30,2%, PNL-29,3%, USR-PLUS-16,1%, UDMR- 5,6%, AUR-5,3%, Pro România-5%, PMP-5%. La Senat, PSD are 30,3%, PNL-29,4%, USR-PLUS-16,6%, UDMR-5,7%, AUR-5,4%, Pro România-5%, PMP-5%.

În sondajul efectuat de Sociopol, PNL și PSD sunt la egalitate. La Senat PSD are 28,3%, PNL - 28,3%, USR -PLUS - 16,8%, Pro România - 6,3%, AUR - 5,9%, UDMR - 6,4%. Pentru Camera Deputaților PSD și PNL sunt de asemenea la egalitate, cu câte 28% din voturi. USR -PLUS a obținut 16,3%, Pro România - 5,7%, AUR - 5,8% și UDMR - 6,2%.

Ambele sondaje au fost realizate fără a lua în calcul voturile din diaspora. Competiția este extrem de strânsă astfel încât abia după ce ultimul vot va fi numărat se va putea spune cine este câștigătorul acestor alegeri parlamentare.