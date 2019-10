Afaceri cu animale de companie

Autorităţile sanitar-veterinare sucevene au demarat o anchetă cu privire la mai multe plângeri depuse de iubitori de animale care au comandat de pe un site pui de câine de rasă, i-au achiziţionat pe sume importante, iar ulterior, în termen de 3-5 zile, animalele au pierit. Firma care apare ca vânzător este cu sediul în Suceava, pe strada Traian Vuia.

În urma anchetei Direcţiei Sanitar Veterinare Suceava s-a constatat că firma din Suceava nu există faptic la adresa menţionată, societatea nu este autorizată sanitar-veterinar pentru comerţ cu animale vii, iar administratorul nu este de găsit. Carnetele de sănătate emise pentru respectivii câini, care ar certifica faptul că sunt vaccinaţi, sunt de asemenea false.

Câinii au murit de parvoviroză - o boală cu evoluţie supraacută, care afectează animale de rasă tinere ce nu sunt vaccinate.

Ce au constatat sanitar-veterinarii. Din punctul lor de vedere societatea nu mai are dreptul să-şi desfăşoare activitatea

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Suceava, doctorul Dănuţ Corneanu, a explicat cum s-a acţionat în acest caz:

„Au fost înregistrate la nivelul DSVSA Suceava sesizări privind achiziţionarea de animale de companie de la o firmă care are sediul social şi punct de lucru declarat pe strada Traian Vuia. Animalele au fost achiziţionate, iar ulterior oamenii au reclamat că acestea au murit în termen de 3-5 zile, cu diagnosticul de parvoviroză.

Am efectuat un control la sediul societăţii, unde nu există activitate, iar persoanele care apar ca administratori nu sunt de găsit ori de contactat. Având în vedere aceste aspecte am interzis desfăşurarea activităţii, am informat Oficiul Registrului Comerţului cu privire la aceste măsuri, de asemenea am informat şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice”.

Cazul a intrat aşadar în competenţa poliţiei economice, care ar trebui să verifice mai multe aspecte cu iz penal.

Doctorul Corneanu i-a îndemnat pe iubitorii de animale ca atunci când caută un animal de companie pe internet să se intereseze despre ce firmă este vorba şi dacă aceasta este autorizată sanitar-veterinar. Un simplu e-mail trimis la Direcţia Sanitar Veterinară poate lămuri acest aspect.

Firmă administrată de un ieşean reclamat de ani de zile pentru afaceri dubioase cu animale de companie

Societatea Disney Dog SRL este administrată de Ștefan Bogdan Acasandrei şi de Maria Acasandrei, ambii din Iaşi. Primul, Ștefan Bogdan Acasandrei, este în atenţia autorităţilor şi a presei ieşene de ani de zile. Încă din 2014, Acasandrei era reclamat şi amendat de autorităţi pentru aceleaşi probleme: afaceri dubioase cu animale de companie.

Oamenii care au intrat în contact cu această firmă au găsit pe internet un site de vânzare câini, care, chipurile, vinde zeci de rase de câini (câini de companie, câini de pază, câini de vânătoare) în toate oraşele din România.

Pe internet, sigla vânzătorului, sub care acesta vinde, este Companion.

Câinii sunt livraţi la clienţi de cei de la Companion, în oraşul de unde a venit comanda, încă un indiciu că se ascund foarte multe în această afacere.

Ce detalii ar trebui să aibă în vedere un cumpărător de pui de câine de rasă

Medicul veterinar sucevean Gabriel Gaşpar, specializat pe sectorul animale de companie, a punctat câteva din detaliile de care ar trebui să ţină cont, la achiziţionare, o persoană care îşi cumpără un pui de câine de rasă, pentru a nu se trezi ulterior cu surprize neplăcute.

Puiul de câine sau pisică trebuie văzut în mediul lui, unde s-a născut, şi obligatoriu să fie activ şi jucăuş. E indicat ca puiul să aibă minimum opt săptămâni, adică cu imunitate deja asigurată de la primul vaccin, la 6 săptămâni.

„La rubrica de primă vaccinare este necesar să fie un vaccin cu o parafă a unui medic veterinar, nu doar eticheta vaccinului. Parafa înseamnă că o persoană avizată a făcut vaccinul şi arată că acea persoană, medicul, este răspunzător pentru ce a făcut”, a explicat veterinarul.

Un detaliu important este şi că un animal mai mic de 3 luni şi 21 zile nu poate intra sau ieşi din ţară legal, termenul fiind legat de imunizarea antirabică.

„Dacă cumpărăm un câine de pe internet nu este indicat să fie livrat, ci ar trebui ca noul stăpân să meargă personal să-i vadă părinţii, să vadă cum este puiul acasă la el. Nu este indicat ca un pui de 6 sau 8 săptămâni să fie transportat pe distanţe lungi, pentru că devine vulnerabil la contactarea oricărui virus”, a mai atras atenţia Gabriel Gaşpar.