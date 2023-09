... adică exact așa cum ar trebui să fie liniștea când nu i se adaugă un adjectiv care s-o ”amplifice”, s-a lăsat în jurul lui Novak Djokovic la ediția din acest an a US Open. După ce că tragerea la sorți i-a trimis cei mai incomozi adversari în jumătatea lui Alcaraz, de parcă i-ar fi pus el cu mâna, ăia abordabili rămași pe jumătatea lui au început să se rărească într-un ritm ridicol de rapid. Danezul Rune prinsese pentru prima dată în carieră un loc de favorit 4 la un turneu de Grand Slam, iar pe hârtie din sfertul său cu Ruud trebuia să se aleagă adversarul lui Djokovic din semifinală. Numai că niciunul dintre aceștia nu se mai află în joc, ei reușind performanța de a părăsi terenul în prima jumătate... a primei săptămâni. Astfel, s-a creat un culoar către respectiva semifinală pentru câțiva jucători de plan secund, care nu s-au mai întâlnit la viața lor cu așa ceva. Dar poate că pentru Nole hopul mai mare e înainte, în sferturi. Aiurea, Tsitsipas și-a făcut rost de timp pentru noua sa iubită, Paola Badosa, accidentată pentru următoarele luni, probabil în ideea de a se consola reciproc. Coborând încă un tur, în optimi, acolo îl găsim încă pe Fritz, singurul creditat de calculul hârtiei rămas în calea sârbului. Pentru a se întâmpla și pe teren, Djokovic trebuie să treacă de conaționalul Djere, apoi de învingătorul dintre Vesely și Gojo! E aproape un fapt împlinit. Desigur, și americanul ar trebui să-și facă treaba pe traseul său, mai întâi Mensik, apoi Stricker sau Bonzi. Să sperăm că se va întâmpla, astfel vom putea spune fără teama de a ne înșela că Djokovic ar beneficia de cel mai ușor traseu spre finala unui turneu de GS din toată cariera sa. Între timp, jumătatea cealaltă este mult mai zgârcită cu surprizele, în calea lui Alcaraz păstrându-se toți potențialii adversari din fazele superioare, adică Sinner pentru sferturi și Medvedev pentru finală. Cu un mic asterisc, ca să ajungă acolo, Sinner va trebui să treacă de optimea potențială cu Zverev, în care eu l-aș vedea favorit pe neamț. Se pare că această jumătate superioară va da tot caimacul acestei ediții, în care singurul mister e cine va ajunge să joace finala cu Djokovic!